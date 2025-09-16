SUCESOS
El secuestro en un chalet de lujo en El Salobre (Gran Canaria) lleva a varias detenciones con vínculos con el narcotráfico
José el del Buque, cuya mujer e hijo fueron secuestrados, se ha entregado a la Policía Nacional
Se investiga el secuestro de una mujer y su hijo en una villa de lujo en el sur de Gran Canaria
José 'el del Buque', que saltó a los medios de comunicación después de que irrumpiesen en su chalet en una urbanización de lujo en El Salobre (Gran Canaria) y secuestraran a su mujer y su hijo, se ha entregado a la Policía Nacional que investiga una trama vinculada a presuntos delitos contra el narcotráfico.
Lasa detenciones se han producido en Las Palmas de Gran Canaria y, junto a él, ha habido más, según ha confirmado el cuerpo policial, que no ha dado más información. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha adelantado que ya hay unas 15 personas detenidas y que no se descartan más en el marco de una operación que sigue abierta.
Estas detenciones se enmarcan en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. En relación a José el del Buque, en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.
La investigación de este secuestro está bajo la investigación de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional, estando bajo secreto de sumario.
