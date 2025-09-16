El secuestro en un chalet de lujo en El Salobre (Gran Canaria) lleva a varias detenciones con vínculos con el narcotráfico

La vivienda donde residen los secuestrados en la urbanización de lujo El Salobre, en el sur de la isla de Gran Canaria

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 16/09/2025 a las 15:29h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

José 'el del Buque', que saltó a los medios de comunicación después de que irrumpiesen en su chalet en una urbanización de lujo en El Salobre (Gran Canaria) y secuestraran a su mujer y su hijo, se ha entregado a la Policía Nacional que investiga una trama vinculada a presuntos delitos contra el narcotráfico.

Lasa detenciones se han producido en Las Palmas de Gran Canaria y, junto a él, ha habido más, según ha confirmado el cuerpo policial, que no ha dado más información. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, ha adelantado que ya hay unas 15 personas detenidas y que no se descartan más en el marco de una operación que sigue abierta.

Estas detenciones se enmarcan en una investigación que se encuentra bajo secreto de sumario. En relación a José el del Buque, en marzo de 2025 fue sorprendido con el secuestro de su esposa e hijo en el chalet en el que vivían en una urbanización de lujo de El Salobre, en el sur de Gran Canaria.

La investigación de este secuestro está bajo la investigación de la Policía Nacional y la Audiencia Nacional, estando bajo secreto de sumario.