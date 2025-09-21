Rescatados 62 inmigrantes en las últimas horas en Canarias, que entra en periodo de 'mar de calmas'

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 21/09/2025 a las 09:51h. Compartir Copiar enlace

Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 62 inmigrantes en las últimas horasaguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria, cuando se abre el periodo conocido como 'mar de calmas' que suele venir acompañado de un pico en el número de llegadas de embarcaciones.

En concreto, fue la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo ha rescatado durante la tarde a cinco migrantes, de origen magrebí, que fueron localizados en una embarcación próxima a la isla de Gran Canaria por el ecoradar SIVE cuando se encontraban a unos 12 kilómetros del Faro Maspalomas (Gran Canaria).

Fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.

Pesquero avista neumática con 57 personas (4 mujeres) de origen subsahariano a 5 millas al SE de Arrecife. CCS Las Palmas moviliza la Salvamar Acrux, que los rescata y traslada a Arrecife #SeguridadNautica pic.twitter.com/KSI7RNpySx — SALVAMENTO MARÍTIMO (@salvamentogob) September 19, 2025

Horas antes, un pesquero ha avistado también a última hora de la tarde de este viernes una neumática con 57 personas, entre ellos cuatro mujeres, de origen subsahariano, cuando se encontraban a 9 kilómetros al sureste de Arrecife (Lanzarote), por lo que Salvamento movilizó a la salvamar Acrux, que los rescató y trasladó hasta Arrecife, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario.

