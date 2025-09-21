Suscribete a
Rescatados 62 inmigrantes en las últimas horas en Canarias, que entra en periodo de 'mar de calmas'

Un pesquero avistó una neumática con 57 personas (4 mujeres) de origen subsahariano a 5 millas al sureste de Arrecife (Lanzarote)

Embarcación con 5 varones de origen magrebí y los traslada a Arguineguín
Embarcación con 5 varones de origen magrebí y los traslada a Arguineguín SALVAMENTO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado a unos 62 inmigrantes en las últimas horasaguas próximas a Lanzarote y Gran Canaria, cuando se abre el periodo conocido como 'mar de calmas' que suele venir acompañado de un pico en el número de llegadas de embarcaciones.

En concreto, fue la salvamar Macondo de Salvamento Marítimo ha rescatado durante la tarde a cinco migrantes, de origen magrebí, que fueron localizados en una embarcación próxima a la isla de Gran Canaria por el ecoradar SIVE cuando se encontraban a unos 12 kilómetros del Faro Maspalomas (Gran Canaria).

Fueron trasladados hasta el muelle de Arguineguín, donde el dispositivo sanitario, compuesto por personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, asistieron a los migrantes, que se encontraban en buen estado de salud.

Horas antes, un pesquero ha avistado también a última hora de la tarde de este viernes una neumática con 57 personas, entre ellos cuatro mujeres, de origen subsahariano, cuando se encontraban a 9 kilómetros al sureste de Arrecife (Lanzarote), por lo que Salvamento movilizó a la salvamar Acrux, que los rescató y trasladó hasta Arrecife, donde fueron asistidos por el dispositivo sanitario.

