Rescatados 260 inmigrantes de dos cayucos en El Hierro, con más de 50 menores a bordo

Dos cayucos han sido rescatados en El Hierro con un total de 260 migrantes a bordo, entre ellos 57 menores, localizados y auxiliados en apenas una hora cuando navegaban en aguas cercanas a la isla.

De acuerdo con los primeros datos, el primer ... cayuco ha sido localizado cuando estaba a 1,8 kilómetros de la costa de El Hierro con 104 personas a bordo, más de 30 de ellos menores de edad.

Poco después, se localizaba una segunda embarcación, que en primer recuento contabilizó 156 personas, de las que 22 son menores. MÁS INFORMACIÓN La llamada desde una patera activa el protocolo de rescate de siete inmigrantes al sureste de Gran Canaria El dispositivo sanitario del Servicio de Urgencias Canario,Atención Primaria y Cruz Roja los asistió en el muelle de La Restinga, Cuatro de ellos precisaron traslado al hospital por diferentes patologías.

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Inmigrantes

Inmigración

Emergencias

Canarias