Suscribete a
ABC Premium

INMIGRACIÓN

Rescatados 260 inmigrantes de dos cayucos en El Hierro, con más de 50 menores a bordo

Cuatro de ellos precisaron traslado al hospital

Remolque de un cayuco en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria en 2023
Remolque de un cayuco en el muelle de Arguineguín, Gran Canaria en 2023 REUTERS/Borja Suarez

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Dos cayucos han sido rescatados en El Hierro con un total de 260 migrantes a bordo, entre ellos 57 menores, localizados y auxiliados en apenas una hora cuando navegaban en aguas cercanas a la isla.

De acuerdo con los primeros datos, el primer ... cayuco ha sido localizado cuando estaba a 1,8 kilómetros de la costa de El Hierro con 104 personas a bordo, más de 30 de ellos menores de edad.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app