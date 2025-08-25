Rescatados 258 inmigrantes en aguas de Gran Canaria

Rescate del cayuco en aguas de Gran Canaria con 258 personas

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 25/08/2025 a las 10:41h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

A última hora de ayer domingo ha ido rescatado un cayuco con 258 personas a bordo. La embarcación fue trasladada al muelle de Arguineguín, Mogán (Gran Canaria) donde fueron atendidos y 17 de ellos derivados a centros hospitalarios.

El rescate ha sido efectuado por la guardamar Urania, encargada de remolcar la embarcación hasta el puerto grancanario.

De acuerdo al último informe publicado por el Ministerio, hasta el pasado 15 de agosto, habían llegado en 2025 un total de 11.883 personas a bordo de 196 embarcaciones, lo que supone un descenso de un 46% en relación a las cifras de 2024.

Más temas:

Inmigrantes

Inmigración

Mogán

Canarias