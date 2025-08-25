INMIGRACIÓN
Rescatados 258 inmigrantes en aguas de Gran Canaria
Tras el rescate efectuado por la guardamar Urania, 17 de ellos necesitaron traslado a centros hospitalarios
A última hora de ayer domingo ha ido rescatado un cayuco con 258 personas a bordo. La embarcación fue trasladada al muelle de Arguineguín, Mogán (Gran Canaria) donde fueron atendidos y 17 de ellos derivados a centros hospitalarios.
El rescate ha sido efectuado por la guardamar Urania, encargada de remolcar la embarcación hasta el puerto grancanario.
De acuerdo al último informe publicado por el Ministerio, hasta el pasado 15 de agosto, habían llegado en 2025 un total de 11.883 personas a bordo de 196 embarcaciones, lo que supone un descenso de un 46% en relación a las cifras de 2024.
