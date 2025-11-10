Rescatadas tres personas en apuros, que estaban agarradas a una boya en La Palma

En un fin de semana de rescates y tras la trágica tarde del sábado con hasta tres muertos por golpes de mar en Tenerife, ayer domingo fueron rescatadas otras tres personas en La Palma. Los afectados estaban agarrados a una boya en la zona de ... la Playa de Bajamar, dentro del municipio de Breña Alta.

Los recursos de emergencias han rescatado en las horas centrales de este domingo a tres personas, dos mujeres y un hombre, en un rescate en el que han colaborado varios cuerpos. Una embarcación de Salvamento Marítimo rescató a las dos mujeres; y Bomberos de La Palma, que hicieron lo propio con un hombre.

Entre los afectados hay una mujer de 86 años con hipotermia y un traumatismo en hombro de carácter moderado, y otra mujer de 51 años que sufrió una hipotermia de carácter moderado, siendo ambas trasladadas en ambulancia al Hospital General de La Palma. Mientras, el hombre resultó ileso.

Por su parte, Policía Portuaria, Guardia Civil, Policía Nacional y Protección Civil intervinieron en el dispositivo de emergencias desplegado.