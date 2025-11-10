Suscribete a
Rescatadas tres personas en apuros, que estaban agarradas a una boya en La Palma

Entre los afectados hay una mujer de 86 años con hipotermia y un traumatismo en hombro moderado

Playa de Bajamar en foto de archivo TURISMO ISLAS CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

En un fin de semana de rescates y tras la trágica tarde del sábado con hasta tres muertos por golpes de mar en Tenerife, ayer domingo fueron rescatadas otras tres personas en La Palma. Los afectados estaban agarrados a una boya en la zona de ... la Playa de Bajamar, dentro del municipio de Breña Alta.

