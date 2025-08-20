Suscribete a
Desalojan por segunda vez en tres días la localidad palentina de Cardaño de Arriba
La Aemet avisa de la llegada de tormentas fuertes y un desplome térmico a España

INCENDIOS FORESTALES

La rápida actuación de vecinos y efectivos en un conato de incendio forestal salva La Palma del desastre

El fuego se ha declarado en Cueva de Agua, Garafia

Bomberos trabajando en Puntagorda, La Palma, en foto de 2023
Bomberos trabajando en Puntagorda, La Palma, en foto de 2023 EFE/Miguel Calero/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Ya entrada la noche en la isla de La Palma, la noticia de un conato de incendio forestal estremecía a Canarias. Se había declarado un conato en Cueva de Agua, Garafía, en la isla de La Palma.

El fuego, del que ha informado el Cabildo palmero, ha sido «rápidamente controlado y estabilizado en su perímetro«, con un área afectada »de en torno a unos 2.500 metros cuadrados«.

Este incendio se ha quedado en un susto, subraya la Corporación insular, «gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma».

En el lugar permanecen trabajando tres retenes y dos cubas de la Consejeria de Medio Ambiente. También están ya en camino para trabajar en las labores de enfriamiento la EIRIF y Bomberos La Palma.

La isla sufrió un incendio forestal hace apenas unos años, con un fuego en el verano de 2023 que aún permanece en la memoria de los palmeros. En este caso, el incendio afectó al noroeste de la isla, originado en la zona de El Pinar, en el municipio de Puntagorda, y entrando en otros municipios como Tijarafe y amenazando incluso a la Caldera de Taburiente.

