La rápida actuación de vecinos y efectivos en un conato de incendio forestal salva La Palma del desastre

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 20/08/2025 a las 10:01h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Ya entrada la noche en la isla de La Palma, la noticia de un conato de incendio forestal estremecía a Canarias. Se había declarado un conato en Cueva de Agua, Garafía, en la isla de La Palma.

El fuego, del que ha informado el Cabildo palmero, ha sido «rápidamente controlado y estabilizado en su perímetro«, con un área afectada »de en torno a unos 2.500 metros cuadrados«.

Este incendio se ha quedado en un susto, subraya la Corporación insular, «gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma».

En el lugar permanecen trabajando tres retenes y dos cubas de la Consejeria de Medio Ambiente. También están ya en camino para trabajar en las labores de enfriamiento la EIRIF y Bomberos La Palma.

MÁS INFORMACIÓN Los Bomberos de Tenerife intervienen en hasta cinco incendios en las últimas horas

Declarado un conato en Cueva de Agua, Garafia.



Rápidamente controlado y estabilizado el perímetro afectado, de en torno a unos 2.500 metros cuadrados, gracias a la intervención de vecinos y efectivos de Medio Ambiente del Cabildo de La Palma. — Cabildo de La Palma (@CabLaPalma) August 19, 2025

La isla sufrió un incendio forestal hace apenas unos años, con un fuego en el verano de 2023 que aún permanece en la memoria de los palmeros. En este caso, el incendio afectó al noroeste de la isla, originado en la zona de El Pinar, en el municipio de Puntagorda, y entrando en otros municipios como Tijarafe y amenazando incluso a la Caldera de Taburiente.