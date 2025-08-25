El pueblo de La Gomera que participa en la final de el 'Grand Prix': dónde está y de qué partido político es su alcaldesa

Con la llegada del verano, las noches vuelven a teñirse de emoción, carcajadas y espíritu competitivo gracias al mítico Grand Prix del Verano. El histórico programa, que marcó a generaciones enteras, regresó un año más a 'La 1' de RTVE con su fórmula infalible: pueblos de toda España enfrentándose en alocadas pruebas para ganarse el título de campeón de la temporada. A los mandos, el incombustible Ramón García, acompañado en esta edición de 2025 por dos nuevos rostros: la influencer Lalachus y la periodista Ángela Fernández.

Entre los diez municipios seleccionados para participar este año solo han quedado dos pueblos. Uno de la Comunidad de Madrid y otro de Canarias, el cual nos vamos a centrar en hablar sobre él.

¿Dónde está San Sebastián de La Gomera?

San Sebastián de La Gomera, conocida popularmente como 'La Villa', es la capital de la pequeña isla de La Gomera, situada en el océano Atlántico, frente a la costa noroeste de África, y perteneciente a la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Con una población aproximada de 9.562 habitantes en 2024, esta ciudad portuaria es el término municipal más extenso y poblado de la isla, con una superficie de 114,47 km².

Fue fundada en época de la conquista castellana, en torno a 1440 por Hernán Peraza el Viejo, y emergió como puerto clave para Cristóbal Colón, quien atracó en este enclave el 6 de septiembre de 1492, justo antes de su travesía hacia América.

El corazón de San Sebastián late entre edificios cargados de historia. Uno de los más emblemáticos es la Torre del Conde, una fortaleza construida entre 1447 y 1450 que aún se conserva en pie y representa la arquitectura militar gótica más meridional de Europa.

A pocos pasos se encuentra la Iglesia matriz de Nuestra Señora de la Asunción, un templo que comenzó a construirse en el siglo XV y que, a lo largo del tiempo, ha ido acumulando elementos de distintos estilos. En su interior, sorprende un gran fresco que conmemora la victoria sobre los ingleses en 1743.

San Sebastián también presume de su Casa de Colón, una antigua vivienda que recuerda la estancia del almirante antes de partir al Nuevo Mundo, y de la Casa del Pozo de la Aguada, donde aún se conserva el pozo del que, según cuenta la tradición, Colón recogió el agua para su expedición.

Para los interesados en el pasado indígena, el Museo Arqueológico de La Gomera ofrece un recorrido por la cultura de los antiguos gomeros, con piezas, recreaciones y explicaciones que permiten entender cómo era la vida antes de la llegada de los europeos.

Y para quien busca una panorámica impresionante, el Monumento al Sagrado Corazón de Jesús, situado en un mirador natural sobre el Barranco del Machal, ofrece una de las mejores vistas del municipio, con el Teide al fondo y el Atlántico a sus pies.

¿De qué partido político es su alcaldesa?

La alcaldesa de San Sebastián de La Gomera es Angélica Belén Padilla Herrera, que lidera el municipio desde 2023 bajo las siglas de ASG (Agrupación Socialista Gomera), un partido de ámbito exclusivamente insular con fuerte implantación social.