Suscribete a
ABC Premium

SOCIEDAD

El PSOE denuncia un «engaño masivo» en la atención a la dependencia en Canarias

Denuncian que entre enero y agosto el Gobierno ha dado de baja a 1.400 personas que esperaban desde hace años por una prestación

Herminia, persona dependiente, junto al personal de la Comunidad de Madrid que la ayuda a lavarse
Herminia, persona dependiente, junto al personal de la Comunidad de Madrid que la ayuda a lavarse Guillermo Navarro

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El PSOE Canarias ha denunciado el «desmantelamiento progresivo» del sistema de atención a la dependencia en el archipiélago y ha acusado al Gobierno regional de utilizar cifras falseadas para «esconder su falta de gestión y el abandono a las personas más vulnerables».

Nira ... Fierro y Marta Arocha, secretaria de Organización y secretaria de Dependencia del PSOE Canarias, respectivamente, han advertido de que «el Gobierno de Canarias lo único que pretende es mejorar las estadísticas a base de mentir a la ciudadanía».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app