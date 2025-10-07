Suscribete a
El PSOE denuncia el «enchufismo político» del portavoz del PP en Candelaria como nuevo gerente de Cultesa

«En lugar de convocar un proceso abierto, han colocado a un concejal del PP sin experiencia en gestión pública ni trayectoria en el sector»

Instalaciones de Cultesa en foto de archivo CULTESA/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El nombramiento del concejal y candidato del PP en Candelaria (Tenerife), Jacobo López, como nuevo consejero delegado de la empresa pública Cultesa ha revuelto la política local, en lo que el PSOE de Tenerife califica de puesto directivo «a medida».

El portavoz socialista en ... el Cabildo, Aarón Afonso, ha expresado en sus redes sociales que se trata de «un escandaloso caso de enchufismo político« y ha exigido el cese inmediato del cargo y que el Cabildo convoque un concurso público, »abierto y transparente«, para cubrir la gerencia de la empresa »con criterios de mérito, capacidad y profesionalidad«.

