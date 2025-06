El PSOE canario lamenta que «al Partido Popular le interesa más el ruido que la vivienda o la migración»

Laura Bautista Lasa Palmas de Gran Canaria 07/06/2025

Actualizado a las 14:14h.

La secretaria de Organización del PSOE Canarias, Nira Fierro, ha lamentado que «al Partido Popular, desgraciadamente, le interese más el ruido que la vivienda o la migración», en relación a la última Conferencia de Presidentes celebrada en Barcelona.

En relación a la propuesta en migración planteada por Canarias en la Conferencia de Presidentes, que se ha visto «frustrada» por los populares, ha señalado que «parece que al señor Clavijo solo le apoya Euskadi, Cataluña y el Partido Socialista de Pedro Sánchez, es decir, todo el mundo menos su socio de gobierno (el PP)».

«Aquí quien único está siendo desleal a Canarias es el Partido Popular», ha dicho. «Menos mal que está el Partido Socialista en el Gobierno de España, menos mal que estamos los socialistas canarios responsables de la oposición en Canarias».

Por otra parte, ha celebrado el apoyo del Gobierno de Canarias a la propuesta del presidente Pedro Sánchez de triplicar la financiación destinada a vivienda, que en el caso del Archipiélago supondrá elevar de 99 a más de 350 millones de euros los recursos para viviendas sociales y promociones públicas. «Hay que recordar que desde enero a marzo el precio de la vivienda se incrementó en Canarias casi un 14% y esto solo puede tener una respuesta valiente por parte de las instituciones públicas», ha destacado.

«Supongo que el PP de Canarias se alegrará por la llegada de estos recursos extra, aunque en la Conferencia de Presidentes haya votado que no». De hecho, ha añadido, «no me extrañaría ver en las próximas horas al líder del Partido Popular de Canarias, el vicepresidente Manuel Domínguez, decir que está encantado con que Canarias tenga más financiación en materia de vivienda. No me extrañaría en absoluto».

Ha afeado que «al señor Domínguez, hemos visto que, en materia migratoria, tiene más chaquetas que un almacén de Inditex. Eso sí, ninguna de las chaquetas es la de la defensa de los intereses de los canarios y canarias. Y no hay chaqueta que tape tanta incoherencia del Partido Popular».