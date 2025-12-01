Suscribete a
Prisión sin fianza para el falso representante deportivo que abusó de 61 menores

Empleaba técnicas de manipulación emocional para obtener material de contenido sexual y propiciar encuentros presenciales

Detienen a un falso representante deportivo por abusos sexuales y corrupción de 61 menores en Las Palmas

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El Tribunal de Instancia de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ha decretado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el falso representante deportivo acusado de presuntos abusos a 61 menores en Canarias.

El tribunal considera que existen indicios de la comisión ... de, al menos, cinco delitos de agresión sexual a menores, un delito de corrupción de menores y un delito de captación de menores. Para el acusado, que fue detenido por la Guardia Civil de Gran Tarajal (Fuerteventura), «existe riesgo de fuga, de alteración o destrucción de las fuentes de prueba y de reiteración delictiva».

