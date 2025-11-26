El presupuesto canario avanza a su aprobación tras decaer las enmiendas a la totalidad de la oposición

El presupuesto canario de 2026 prosigue su tramitación en el Parlamento de Canarias tras ser rechazadas este miércoles por el Pleno las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición: PSOE, NC-bc y Vox.

El documento, que suma un ... total de 12.491,4 millones, un 7% más que este año, ha sido defendido desde la tribuna por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien lo ha tildado de «serio y realista» y un ejemplo de la «estabilidad» del Gobierno en un contexto de «incertidumbre» financiera.

En esa línea ha resaltado la «apuesta» por las personas y la «sostenibilidad y mejora» del estado del bienestar, más el desarrollo de los sectores productivos, en medio de la «amenaza« de que se cierne sobre el REF en una posible reforma del sistema de financiación.

Ha animado a todos los grupos a seguir presentando aportaciones al presupuesto y valorado que el Ejecutivo se encuentra en la «centralidad» porque no apoya la subida de impuestos de PSOE y NC-bc ni la bajada intensa de Vox, que pondría en peligro el estado del bienestar.

En cuanto a las medidas fiscales, ha apuntado que se ha llegado «al límite» de mantener el estado del bienestar, se han logrado introducir medidas de «alivio» como bonificaciones para la compra de vivienda, ha aumentado la tributación por motivos de salud a las bebidas refrescantes, se ha suprimido el AIEM a la fabricación de productos petrolíferos, sigue la deflactación de la tarifa autonómica del IRPF y se mantiene la bonificación a los carburantes en las islas no capitalinas.

«Fanatismo climático»

El portavoz de Vox, Nicasio Galván, ha reprochado al Gobierno que haga suya la «porquería ideológica» de la izquierda incorporando los principios de la Agenda 2030, políticas de género o el «fanatismo climático».

Ha tildado al PP de «estafa» por pactar el «90%» de los asuntos en Bruselas con el PSOE y entiende que CC no tiene «nada de lo que presumir» en su gestión.

Ha comentado que la bajada de impuestos debe ser una «prioridad» cuando en las cuentas de las administraciones públicas canarias hay 2.500 millones. «El objetivo no es gastar más, sino que no haya pobres», ha agregado.

El portavoz de NC-bc, Luis Campos, ha reprochado al Gobierno de Canarias los «presupuestos del engaño 3.0» porque consagran por tercer año consecutivo el «fraude electoral masivo» de no bajar el tipo general del IGIC del 7% al 5%.

Ha cargado también contra el incremento de 25 millones en el área de Vivienda, «el principal problema de los canarios», misma cantidad en la que se aumentan los fondos Presidencia del Gobierno, lo que «ejemplifica de manera rotunda cuáles son las verdaderas prioridades de este Gobierno».

Ha comentado que los presupuestos son «ficticios» y tienen «trampa» porque vienen «dopados» con 800 millones de fondos europeos que «no se van a ejecutar», al tiempo de que hay islas que salen «mal paradas» como Fuerteventura o Lanzarote.

«Lleno de engaños»

El portavoz del PSOE, Sebastián Franquis, ha dicho que el modelo de presupuesto es «ineficaz, injusto y profundamente regresivo» para la ciudadanía canaria y «no está a la altura» de lo que necesita el archipiélago. Para Franquis, está «lleno de engaños» y es un «cuento» porque no van a poder ejecutar los fondos europeos, al tiempo que ha afeado la mentira de no bajar el IGIC. «Sabían que estaban mintiendo en campaña electoral», ha detallado.

Por su parte, la diputada Melodie Mendoza (ASG) ha defendido este las «bondades» del presupuesto de 2026, que ha tildado de «útil y sólido» aunque no sea «perfecto, y entiende que ahora comienza el »trabajo difícil« de ejecutar cada una de las partidas. Para la diputada, el documento es una »esperanza« para las familias que se encuentran en situación de pobreza y no entiende los »titulares catastróficos« de la oposición ni sus intentos de »obstaculizar« al Gobierno con el retraso de los presupuestos al presentar una enmienda a la totalidad.

La portavoz del Partido Popular, Luz Reverón, se ha jactado de que Canarias contará en 2026 con el mayor presupuesto social de su historia y «bajando los impuestos» por mucho que a la izquierda «le parezca imposible». Ha afeado a la oposición los «recortes imaginarios» y sus «titulares vacíos» pero entiende que los presupuestos son los «mejores» para el archipiélago porque «son responsables, porque son útiles, porque son serios y porque son los que necesita Canarias».

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha defendido el presupuesto «más social en décadas» en Canarias e ironizado con que las tres fuerzas de la oposición «trabajan juntos» para paralizar el archipiélago con las enmiendas a la totalidad. Ha cuestionado a la oposición por buscar «bloqueo» e intentar llegar a 2026 con unas «cuentas prorrogadas» cuando se necesita «más estabilidad» y el presupuesto ofrece «más recursos que nunca» para sanidad, educación y vivienda.