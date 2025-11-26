Suscribete a
ABC Premium
Última hora
La Justicia francesa confirma la condena a Sarkozy por beneficiarse de la financiación irregular de su campaña de 2012

ECONOMÍA

El presupuesto canario avanza a su aprobación tras decaer las enmiendas a la totalidad de la oposición

El PSOE lo ve «injusto», NC-bc los tilda de «ficticios» y Vox reprocha al Ejecutivo que asuma la «porquería ideológica» de la izquierda

Encendido de luces de Navidad en Las Palmas de Gran Canaria: fechas, horario y calles iluminadas

Manuel Domínguez y Fernando Clavijo se saludan durante el debate de investidura
Manuel Domínguez y Fernando Clavijo se saludan durante el debate de investidura EP /ARCHIVO

Laura Bautista /EP

Las Palmas de Gran Canaria

El presupuesto canario de 2026 prosigue su tramitación en el Parlamento de Canarias tras ser rechazadas este miércoles por el Pleno las tres enmiendas a la totalidad presentadas por los grupos de la oposición: PSOE, NC-bc y Vox.

El documento, que suma un ... total de 12.491,4 millones, un 7% más que este año, ha sido defendido desde la tribuna por la consejera de Hacienda, Matilde Asián, quien lo ha tildado de «serio y realista» y un ejemplo de la «estabilidad» del Gobierno en un contexto de «incertidumbre» financiera.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app