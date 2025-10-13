Suscribete a
Netanyahu y Abás asistirán finalmente a la cumbre de paz en Egipto

VIVIENDA

El precio del alquiler en Canarias, un 7,2% más caro

El precio del alquiler se mantiene en niveles históricos, impulsado por una demanda que continúa creciendo mientras la oferta se reduce cada vez más

Sin escapatoria a los precios de la vivienda en Canarias: un 9,4% más en la compra y 6,5 en alquiler

Un hombre coloca un cartel informando de vivienda en alquiler
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 7,2% en Canarias en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14,64 euros por metro cuadrado al mes.

Si bien sobre el trimestre anterior descendió un ... 0,3%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio del alquiler «se mantiene en niveles históricos», por lo que, aunque los datos trimestrales puedan mostrar altibajos, «la tendencia de fondo sigue apuntando hacia un mercado muy tensionado y con una accesibilidad cada vez más limitada para amplias capas de la población».

