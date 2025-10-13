El precio del alquiler en Canarias, un 7,2% más caro

El precio de la vivienda en alquiler aumentó un 7,2% en Canarias en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 14,64 euros por metro cuadrado al mes.

Si bien sobre el trimestre anterior descendió un ... 0,3%, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa, el precio del alquiler «se mantiene en niveles históricos», por lo que, aunque los datos trimestrales puedan mostrar altibajos, «la tendencia de fondo sigue apuntando hacia un mercado muy tensionado y con una accesibilidad cada vez más limitada para amplias capas de la población».

En las provincias, este tercer trimestre de 2025 se presenta con la caída trimestral de Santa Cruz de Tenerife (-1,5%) y el incremento de Las Palmas (0,6%), al igual que en cuanto al ranking de precios por provincias, donde Las Palmas se coloca en cabeza como la más cara con 15,13 €/m2 al mes, mientras en Santa Cruz de Tenerife el precio del alquiler mensual por metro cuadrado se mantiene en 14,15 euros.

En las ciudades, este tercer trimestre de 2025 tiene como líder en incrementos de precio a San Cristóbal de la Laguna (7,1%), Puerto de la Cruz (5,0%), Telde (3,5%), Las Palmas de Gran Canaria (1,8%), San Bartolomé de Tirajana (1,7%) y Santa Cruz de Tenerife capital (0,2%), mientras que destaca Arona como la única ciudad con descenso trimestral.

En cuanto a los precios, el orden de las ciudades con el precio del alquiler de mayor a menor es San Bartolomé de Tirajana con 21,10 €/m2 al mes, Adeje con 16,96 €/m2 al mes, Arona con 16,91 €/m2 al mes, Puerto de la Cruz con 16,10 €/m2 al mes, Las Palmas de Gran Canaria con 15,53 €/m2 al mes, Santa Cruz de Tenerife capital con 13,88 €/m2 al mes, Candelaria con 13,26 €/m2 al mes, San Cristóbal de la Laguna con 12,58 €/m2 al mes, Telde con 12,56 €/m2 al mes y Granadilla de Abona con 12,00 €/m2 al mes.

Ralentización en España

En España se cerró el tercer trimestre de 2025 con un descenso trimestral del 4,8% respecto al segundo trimestre, pero con un incremento interanual del 14,3%.

La directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, explica que el descenso trimestral «no refleja un cambio estructural», sino una ralentización del ritmo de crecimiento del precio tras meses de fuertes subidas.

En este tercer trimestre se presentan caídas trimestrales en 11 comunidades autónomas entre las que destacan Cantabria (-10,3%), Galicia (-6,3%) y Región de Murcia (-6,1%), e incrementos en las 6 restantes: La Rioja (4,3%), Asturias (2,9%), Baleares (1,7%), Castilla-La Mancha (1,5%), País Vasco (1,0%) y Aragón (0,2%). mientras que en cuanto al crecimiento interanual se producen subidas en todas las comunidades.

En cuanto al ranking de precios por comunidades, Madrid ocupa el primer puesto, con 21,38 euros por metro cuadrado al mes de media, seguida de Cataluña con 19,80 euros por metro cuadrado y Baleares con 18,56 euros por metro cuadrado, frente a Extremadura (7,19 euros), Castilla-La Mancha (8,29 euros) y Castilla y León (9,56 euros),las más económicas.

En las provincias se presentan 50 subidas interanuales y 30 caídas trimestrales en Cantabria (-10,3%), Ávila y Lugo (-9,0%) y Huelva (-8,6%), entre otras, frente a aquellas como Zaragoza (5,4%), León y Zamora (4,6%) y La Rioja (4,3%),en las que se producen incrementos.

Madrid y Barcelona, ocupan los primeros puestos en cuanto a precios por provincia, con 21,38 euros por metro cuadrado al mes en Madrid y 21,34 en Barcelona, mientras que las más económicas son Jaén con (6,20), Badajoz con (7,06), Ciudad Real (7,07), Teruel (7,17).