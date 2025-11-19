El PP pide una nueva comparecencia de Ángel Víctor Torres ante la Comisión de Investigación

El grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha pedido que el ex presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, vuelva a comparecer ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias ... sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

Como han defendido los portavoces populares, Fernando Enseñat y Jennifer Curbelo, esta solicitud se formula ante la «gran cantidad de información comprometedora que desvela el nuevo informe de la UCO sobre el papel principal que jugó Ángel Víctor Torres» en las compras de mascarillas a Soluciones de Gestión y de test Covid a la empresa Megalab.

El también portavoz de la Comisión de Investigación afirmó que el informe de la UCO no solo no exculpa «de nada» a Torres, sino que ofrece nuevas pruebas de «un comportamiento impropio de un presidente de Canarias y de su cercanía con la trama vinculada a Koldo García, José Luis Ábalos y Víctor de Aldama».

Por ello, considera «imprescindible» que Torres dé explicaciones adicionales en sede parlamentaria. «Hay muchísimas cuestiones que debe aclarar y muchas respuestas que debe dar a los canarios y las canarias. Y mejor hoy que mañana».

«No le exculpa de nada»

«El señor Torres lleva días escondiéndose detrás de un relato sobre lo que no dice el informe de la UCO», espetó Enseñat, «pero se le olvida referirse a lo que sí tiene: su participación y su colaboración con una trama presuntamente corrupta que cobró de su gobierno más de 17 millones de euros, además de los 4 millones que desaparecieron del caso mascarillas».

En este contexto, el diputado popular enumeró cuestiones que «aún esperan respuesta», como cuál es su verdadera relación con la trama, por qué puso a todo un Gobierno de Canarias a trabajar para que la trama cobrara sus facturas, por qué en lo más duro de la pandemia «ese trato de favor y ese interés personal con el pago a Soluciones de Gestión que no tenían el resto de proveedores y el resto de las empresas», o por qué esa relación tan estrecha con Koldo García en la infame negociación para la premura del pago a la trama, ha enumerado.

«Torres no solo no actúa igual protegiendo el interés y la salud de los canarios, sino que presiona a los funcionarios«, ha argumentado Enseñat.

Por último, el representante popular reiteró que Torres debe volver a comparecer en la Comisión de Investigación en el Parlamento de Canarias, y explicar «esta vez sin mentiras y medias verdades» su relación con la trama. Como ha denunciado, «cuanto más sabemos, más se descubre. Cada vez huele peor en la actuación de Torres en este escándalo sin precedentes en la historia de Canarias».