CASO MASCARILLAS

El PP pide una nueva comparecencia de Ángel Víctor Torres ante la Comisión de Investigación

«Ángel Víctor Torres abrió las puertas de Canarias de par en par a la trama corrupta», asegura el grupo

Torres defiende que el informe de la UCO no refleja delitos: "He sufrido un ataque difamatorio"

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante un pleno en el Senado
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, interviene durante un pleno en el Senado

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El grupo del Partido Popular en el Parlamento de Canarias ha pedido que el ex presidente del Gobierno de Canarias y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, vuelva a comparecer ante la Comisión de Investigación del Parlamento de Canarias ... sobre la adquisición de material sanitario durante la pandemia.

