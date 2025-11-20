Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un juzgado condena a Meta a pagar 479 millones de euros a decenas de medios por competencia desleal

TRÁFICO DE DROGAS

'Popper' por correo: intervenidas en Tenerife más de 13.800 dosis remitidas por paquetería postal

Estaban identificados como «limpiador de cuero» o «ambientador aromático» para ocultar el verdadero contenido de los paquetes

Detenido un pasajero en el aeropuerto de Gran Canaria con cuatro tipos de droga en su equipaje

La droga llegada por paquetería
La droga llegada por paquetería GUARDIA CIVIL

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Tributaria han intervenido más de 13.800 dosis de la droga conocida como 'popper', remitida a través de paquetería postal desde Francia y Portugal. Se han localizado siete envíos distintos a ... lo largo de los últimos cuatro meses por los que se investiga a siete personas, receptoras de esta peligrosa sustancia estimulante.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app