'Popper' por correo: intervenidas en Tenerife más de 13.800 dosis remitidas por paquetería postal

Agentes de la Guardia Civil de Santa Cruz de Tenerife y la Agencia Tributaria han intervenido más de 13.800 dosis de la droga conocida como 'popper', remitida a través de paquetería postal desde Francia y Portugal. Se han localizado siete envíos distintos a ... lo largo de los últimos cuatro meses por los que se investiga a siete personas, receptoras de esta peligrosa sustancia estimulante.

En el marco de la detección de envíos por paquetería postal de productos de circulación ilícita, la Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Tenerife y la Sección Fiscal y Fronteras de Guardia Civil en el Puerto de Santa Cruz de Tenerife localizaron en julio de este año un primer envío de 24 frascos que contenían en total 720 ml. de la droga.

El paquete había llegado a la isla por barco procedente de Maia (Portugal). A este primer envío siguieron otros seis con distintos contenidos declarados, como «limpiador de cuero» o «ambientador aromático» para ocultar el verdadero contenido de los paquetes e intentar evitar la detección de la droga. El último de los envíos, realizado a comienzos de este mes de noviembre, incluía ya 216 frascos, con más de 4.800 ml. de droga.

Según la posología prescrita, la dosis máxima en adultos es de 0,6 ml, de forma que el total de 'popper' intervenido, 8.332 ml., supone 13.886 dosis para el conjunto de los siete envíos interceptados, seis de ellos remitidos desde Francia y el mencionado desde Portugal.

Como resultado de estas actuaciones se ha procedido a investigar por delito de tráfico de medicamentos a las siete personas que recibieron vía postal los envíos de esta sustancia que, según manifestaciones de los propios investigados, es utilizada para ser ofrecida en reuniones con el fin de realizar prácticas sexuales. Los siete investigados, junto con la sustancia intervenida, han sido presentados en el Juzgado de Instrucción de San Cristóbal de La Laguna, en funciones de guardia.

El 'popper', perteneciente a las habitualmente denominadas 'Nuevas Sustancias Psicoactivas' ('NPS'), es un producto considerado una droga por las autoridades sanitarias creado a base de nitritos de aquilo volátiles.

Contiene agentes vasodilatadores de corta duración que dan lugar a la relajación de las fibras musculares y, como consecuencia de su uso indebido, pueden causar numerosos efectos adversos, llegando a producir lesiones neurológicas, metahemoglobinemia, depresión respiratoria, etc.

Fuera del ámbito sanitario, el 'popper' es empleado ilícitamente como una droga con fines recreativos por sus propiedades estimulantes, psicológicas y sexuales.