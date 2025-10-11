La Policía Nacional investiga a un joven de 20 años por fingir su desaparición en Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha esclarecido en Las Palmas de Gran Canaria, una simulación de delito relacionada con la desaparición de un joven de 20 años, cuya búsqueda llegó a difundirse en medios y redes sociales y que aseguró haber sido víctima de una detención ... ilegal.

La investigación se inició el 3 de septiembre de 2025, tras la denuncia interpuesta por el entorno del joven, que manifestó haber perdido contactó con el desde el 30 de agosto. El 4 de septiembre, el propio joven compareció ante la Policía Nacional y declaró haber sido víctima de una detención ilegal durante cinco días en una vivienda de la zona de La Isleta, señalando incluso a tres presuntos autores y relatando la sustracción de una pulsera durante su supuesto cautiverio.

Los agentes encargados de la investigación, realizaron diversas diligencias, entre ellas la localización y toma de declaración a testigos que habían estado con el joven en las horas previas y posteriores a su supuesta desaparición. El análisis de las pruebas y testimonios así como los indicios objetivos recabados, permitió a los agentes descartar la versión denunciada y acreditar que se trataba de una ausencia voluntaria, durante la cual el joven permaneció en el domicilio de una conocida.

Tras la investigación, el 30 de septiembre de 2025, el joven fue citado en dependencias policiales y se procedió a su toma de declaración en calidad de investigado no detenido por un presunto delito de simulación de delito. Las actuaciones fueron remitidas a la autoridad judicial competente para su conocimiento, valoración y efectos oportunos.

En relación a este caso, la Policía Nacional ha aprovechado para recordar e insistir en que presentar denuncias falsas o la simular delitos constituye una conducta grave que consume recursos esenciales de investigación y puede generar alarma social innecesaria. Formular una denuncia sabiendo que los hechos no ocurrieron o aportar datos falsos puede ser constitutivo de delito y dar lugar a responsabilidades penales y civiles.