La playa de Canarias que eligió Ridley Scott para rodar una de sus películas: dónde está y cómo llegar

Ridley Scott está considerado uno de los directores más influyentes de la historia del cine. Lo avalan títulos tan reconocidos como 'Alien' (1979), 'Blade Runner' (1982) o 'Gladiator' (2000). Con esta última ganó su único Premio Oscar, a mejor película.

Dentro de la filmografía de Ridley Scott se encuentra también otro importante título: 'Exodus: Dioses y Reyes' (2014), una superproducción que recrea la historia bíblica de Moisés y su enfrentamiento con el faraón Ramsés II. El cineasta británico eligió principalmente España para el rodaje de al cinta y, en concreto, diferentes puntos de Almería y Fuerteventura.

En el sureste de la isla canaria, Ridley Scott se enamoró de un precioso arenal, la playa del Risco del Paso, donde rodó escenas tan emblemáticas como la apertura del Mar Rojo, para la que el cineasta empleó cientos de extras y animales. «Fue algo imponente», contó Christian Bale durante la promoción de la película.

Además, el cineasta grabó en otros puntos de Fuerteventura como las dunas de Corralejo, que se convirtieron en el desierto del Sinaí, y las playas de El Cotillo, Pozo Negro y de la Barca, que sirvieron para recrear el Mar Rojo.

Una playa de arena dorada y agua cristalina

La playa del Risco del Paso está situada en el municipio de Pájara, junto al Parque Natural Jandía y dentro del extenso sistema costero conocido como playa de Sotavento. Se trata de un lugar de belleza natural inconfundible, debido al color dorado de su arena y sus aguas cristalinas, de poca profundidad.

Risco del Paso se extiende a lo largo de dos kilómetros y tiene una anchura de unos 300 metros, por lo que resulta una opción ideal para pasear. Sin embargo, no es recomendable para tumbarse a tomar el sol debido a la fuerza con la que suele golpear el viento.

Playa del Risco del Paso, en Fuerteventura VISIT FUERTEVENTURA

Precisamente por tratarse de una zona ventosa, es ideal para la práctica de deportes acuáticos como windsurf o kitesurf. De hecho, hay escuelas y puntos de alquiler de material para todos los niveles en la zona.

Sin embargo, lo que hace que la playa de Risco del Paso sea un lugar realmente mágico es la transformación de su paisaje en función de la marea. Con la bajada del agua, el arenal parece extenderse de manera casi infinita, mientras que cuando sube, queda una laguna natural separada del mar por un banco de arena, ofreciendo vistas idílicas y la posibilidad de observar pequeños peces nadando entre los pies.

La playa cuenta con servicios básicos como aparcamiento, aseos y servicio de socorrismo durante la temporada alta. Al tratarse de un arenal tranquilo y poco concurrido, se convierte en una opción perfecta para quienes buscan escapar del bullicio turístico.

Cómo llegar a la playa del Risco del Paso

Para llegar a la playa del Risco del Paso existen dos alternativas. La opción más recomendable es en coche. Desde Puerto del Rosario, capital de la isla, debes tomar la FV-2 en dirección sur (hacia Morro Jable). Tras pasar Costa Calma, verás indicaciones hacia Sotavento/Risco del Paso. Hay un desvío señalizado que conduce hasta un camino de tierra. Después de unos minutos, llegarás al aparcamiento gratuito junto a la playa.

En transporte público, existen diferentes opciones que incluyen autobuses (guaguas) hasta Costa Calma. Puedes consultar la mejor ruta en la aplicación de movilidad Moovit.