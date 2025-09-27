El pintoresco pueblo de Tenerife con un casco histórico espectacular y piscinas naturales de lava: perfecto para una escapada en otoño

Atrás queda ya el verano. Con la entrada oficial del otoño, el pasado 22 de septiembre, muchas personas tienen su mente puesta ya en la próxima escapada, antes de que finalice el año. En este sentido, son muchos los que optan por viajar a zonas donde todavía sea posible disfrutar de buenas temperaturas.

Entre todos los destinos españoles, las islas Canarias destacan por su oferta turística y por tener un clima privilegiado. Y es que, mientras en España empiezan a bajar los termómetros, en el archipiélago se mantienen suaves y agradables, con medias de entre 20 y 26 grados.

Esa «eterna primavera» permite seguir disfrutando de las playas y descubrir también bonitos pueblos sin las aglomeraciones propias del verano. En este sentido, existe un municipio que llama la atención de los visitantes por su paisaje volcánico, con piscinas naturales creadas por la lava.

Hablamos de Garachico, un bonito pueblo situado al noroeste de Tenerife. Con una población de alrededor de 5.000 habitantes, este municipio tinerfeño llegó a ser el principal puerto comercial de la isla durante los siglos XVI y XVII. De este punto salían barcos hacia Europa y América cargados de vino, azúcar y otros productos.

Qué ver en Garachico

Un momento crucial en la historia de Garachico fue la erupción del volcán de Trevejo en 1706. La lava destruyó buena parte del puerto y el casco histórico del pueblo, lo que supuso un golpe económico severo para el municipio. No obstante, las coladas de lava también crearon un espectacular paisaje natural: piscinas y charcos naturales conocidos como El Caletón.

Estas piscinas naturales están habilitadas al público y tienen entrada gratuita. Es posible acceder a ellas durante todo el año a excepción de cuando se encuentran cerradas por el mal tiempo o mar de leva. Además, cuentan distintos chiringuitos.

Casco histórico de Garachico HOLA ISLAS CANARIAS

El casco histórico de Garachico fue declarado Bien de Interés Cultural en 1994. Sus calles adoquinadas, fachadas blancas y de colores vivos, muy representativos del estilo canario colonial, forman una bonita estampa del pueblo.

Por lo que respecta a su patrimonio arquitectónico, el pueblo conserva edificios de los siglos XVI y XVII muy bien restaurados. Un claro ejemplo es la iglesia de Santa Ana o el Castillo de San Miguel, considerado una de las primeras fortificaciones militares de Tenerife. Construido en piedra, cuenta con torres de más de 16 metros de altura y, en la actualidad, funciona como Centro de Información Patrimonial.

Castillo de San Miguel OFICINA DE TURISMO DE GARACHICO

Otro de los puntos imprescindibles para visitar en Garachico es el Convento de las concepcionistas franciscanas, también denominado Monasterio de la Inmaculada Concepción. A día de hoy, conviven aún en él monjas en clausura.

Además, este municipio tinerfeño cuenta con impresionantes rincones naturales. Uno de ellos es el Parque Puerta de Tierra, situado en la plaza Juan González de la Torre, que constituye los únicos resquicios que quedan de lo que fue el antiguo puerto marítimo de la ciudad de Garachico.

Garachico HOLA ISLAS CANARIAS

Frente a la costa del municipio tinerfeño, además, es posible divisar El Roque, un islote de unas cinco hectáreas situado a 300 metros del pueblo. Sus paredes constituyen un punto de refugio para aves migratorias. Además, albergan una gran variedad de fauna entre la que destacan especies como langostas, bogas, viejas, morenas, pejeverdes, fulas y anémonas.

Cómo llegar a Garachico

Existen diferentes opciones para llegar de Santa Cruz de Tenerife a Garachico. La ruta más sencilla es por carretera. Debes tomar la autopista TF-5 hacia el norte. En la zona de Longueras hay que desviarse por la carretera TF-42, que conecta con Garachico. El tiempo estimado de conducción es de unos 46 minutos.

En transporte público, no existe un servicio de autobús directo que conecte Santa Cruz de Tenerife con Garachico sin transbordos. Debes tomar la línea 108 de TITSA desde el Intercambiador de Santa Cruz hacia Icod de los Vinos y, ahí, hacer transbordo a la línea 363, que pasa por Piscina y se dirige a Garachico. El tiempo total del trayecto es de alrededor de una hora y 45 minutos.