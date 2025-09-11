Pelotas de tenis llenas de hachís: así es cómo entraba la droga en una prisión de Lanzarote

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 11/09/2025 a las 16:16h. Compartir Copiar enlace

Agentes de la Guardia Civil del Centro Penitenciario de Tahíche, en Lanzarote, han detenido a un hombre de 21 años después de que presuntamente lanzara dos pelotas de tenis con polen de hachís en su interior a la cárcel.

La detención se ha producido el 19 de agosto, después de que el vigilante de seguridad encargado en ese momento de la supervisión de las cámaras de videovigilancia del centro penitenciario, alertara a los agentes sobre la presencia de un individuo que, utilizando un patinete, había lanzado dos objetos al interior de la prisión.

Los agentes lograron interceptar al sospechoso a escasa distancia del centro penitencionario, procediendo a su detención y posterior traslado al acuartelamiento de Costa Teguise, donde se instruyeron las correspondientes diligencias.

Tras recuperar los objetos lanzados, se constató que eran dos pelotas de tenis que habían sido manipuladas para ocultar en su interior envoltorios con un peso conjunto de unos 240 gramos de una sustancia que, según un primer análisis, se identificó como polen de hachís.

Finalmente el detenido ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, donde continúan las diligencias judiciales correspondientes para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.