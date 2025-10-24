El paro en Canarias sube en 15.100 personas, pero alcanza la tasa más alta de ocupación

El paro en Canarias ha subido en 15.100 personas durante el tercer trimestre, hasta los 172.200 desempleados, un 9,6% más que el trimestre anterior. A pesar del incremento, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) el total de ocupados ... asciende a 1.007.900 personas, la cifra más alta de ocupación en un tercer trimestre desde que hay registros.

Con la subida del tercer trimestre, la tasa de paro en el archipiélago se sitúa en 14,59%.

Aún así, en la comparativa nacional en este tercer trimestre, las islas solo están superadas por Andalucía (+32.300), ocupando el segundo lugar con 15.100 personas más en paro y por delante de Murcia, con 12.500 personas más.

El número de activos se situó a cierre del tercer trimestre en 1.180.100 personas en la región, tras aumentar en los últimos tres meses en 1.000 personas (+0,08%). En el último año, el paro en las islas ha aumentado en 4.400 personas (+2,6%) y se han creado 10.500 empleos (+1,1%), mientras que el volumen de activos se ha incrementado en 15.000 personas (+1,3%).

Por sexos, en el tercer trimestre el desempleo femenino subió en 6.900 mujeres (+8,3%), frente a un avance del paro masculino de 8.000 parados (+10,8%). Con estos datos, el número de mujeres en paro se situó en 90.100 y la tasa de paro femenino en el 16,19%. Por su parte, 82.000 hombres estaban en paro al cierre del trimestre, con una tasa de paro masculina del 13,16%.

En cuanto a los jóvenes, el número de menores de 25 años en paro en Canarias aumentó en 1.600 personas los tres últimos meses hasta situar la tasa de paro juvenil en un 33,37%.

Según el INE, el número de asalariados con un contrato indefinido bajó en 5.600 personas en el tercer trimestre en la región y el de temporales se redujo en 400 asalariado. Tras estos cambios, el número de asalariados se situó en 871.200 personas, de los que 728.200 tenían contrato indefinido (el 83,59%) y 143.000, temporal (el 16,41%).

El número de ocupados a tiempo completo se redujo en 16.700 personas en el tercer trimestre (-1,80%) en la comunidad, hasta los 910.400 ocupados. Por su parte, los asalariados a tiempo parcial aumentaron en 2.700 (+2,85%), hasta sumar 97.500 personas.

Por sectores, el paro bajó en Industria, 600 menos (-23,8%); Construcción, 300 menos (-7,5%), mientras que se incrementó en Parados que buscan primer empleo o han dejado su último empleo hace más de un año, 8.200 más (+10,92%); Servicios, 6.200 más (+8,42%); Agricultura, 1.500 más (+83,33%)