Suscribete a
ABC Premium

EMPLEO

El paro baja en Canarias un 8,4%y consolida tendencia

A nivel mensual ha descendido un 3,2% en el mes de septiembre

Varias personas pasan por delante de la oficina del SEPE
Varias personas pasan por delante de la oficina del SEPE ARCHIVO/EUROPAPRESS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El paro en Canarias ha bajado en septiembre en 4.842 personas, un 3,22 %, lo que consolida la tendencia de descenso, que en términos interanuales se eleva al 8,4% con 13.297 personas menos desempleadas en el archipiélago.

El número de personas ... en paro es de 145.373 , según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, y ya son seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app