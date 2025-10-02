El paro baja en Canarias un 8,4%y consolida tendencia

El paro en Canarias ha bajado en septiembre en 4.842 personas, un 3,22 %, lo que consolida la tendencia de descenso, que en términos interanuales se eleva al 8,4% con 13.297 personas menos desempleadas en el archipiélago.

El número de personas ... en paro es de 145.373 , según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo, y ya son seis meses consecutivos de descensos en el desempleo en la región.

Este número total de desempleados es la cifra más baja en un mes de septiembre desde 2007. Desde el inicio de la serie histórica comparable, en 1996, el paro ha bajado en septiembre la mayoría de veces en Canarias (22 veces), mientras que ha subido en siete ocasiones, siendo el descenso del último mes la bajada más grande desde 2021.

Por provincias, Las Palmas supera el descenso al clausurar el mes de septiembre con 75.565 desempleados, 2.685 menos que en agosto, lo que supone una disminución de un 3,43%, 6.730 menos en relación al mismo mes de 2024, lo que supone una reducción interanual de un 8,18% menos.

Por su parte, en Santa Cruz de Tenerife, el paro bajó en 2.157 personas, con 69.808 desempleados registrados, un 3% menos en términos mensuales, y con 6.567 personas sella un descenso de 8,6% en tasa anual.Por sectores, el paro bajó en Servicios, con 4.579 menos (-3,84%); en la Construcción, con 290 menos (-2,31%); en Industria, con 176 menos (-3,25%); en Agricultura, con 117 menos (-4,84%), mientras que se incrementó en Sin empleo anterior, con 320 más (+3%)

Al cierre del mes, los sectores con más parados son Servicios (114.582), Construcción (12.266), mientras que los que menos desempleados tienen son Agricultura (2.299), Industria (5.245) y Sin empleo anterior (10.981).

En cuanto a sexos, de los 145.373 desempleados registrados en septiembre, 84.313 fueron mujeres, 3.162 menos (-3,6%), y 61.060 hombres, lo que supone un descenso de 1.680 en el número de desempleados respecto al mes anterior (-2,7%).

En septiembre se registraron 67.441 contratos en Canarias, un 7,4% más que en el mismo mes del año anterior. De todos ellos, 30.082 fueron contratos indefinidos, cifra un 8,5% superior a la de septiembre del año anterior, y 37.359 contratos temporales (un 6,6% más).