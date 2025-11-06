Suscribete a
Óscar Puente anuncia 600 millones de euros en inversiones en los puertos canarios hasta 2029

Se trata de la inversión en el archipiélago dentro del paquete de más de 7.000 millones de euros

El tráfico de los puertos de Las Palmas supera las 27,7 toneladas, un 18% más

El ministro Óscar Puente en Las Palmas de Gran Canaria hoy
El ministro Óscar Puente en Las Palmas de Gran Canaria hoy ministerio de transporte

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado 600 millones de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal entre 2025 y 2029 en Canarias. El objetivo es el «crecimiento económico con «sostenibilidad, seguridad y digitalización».

Se trata de la inversión ... en el archipiélago dentro del paquete de más de 7.000 millones de euros, del que ha informado en un desayuno informativo del Diario del Puerto en la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria.

