Óscar Puente anuncia 600 millones de euros en inversiones en los puertos canarios hasta 2029

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha anunciado 600 millones de inversión en el sistema portuario de titularidad estatal entre 2025 y 2029 en Canarias. El objetivo es el «crecimiento económico con «sostenibilidad, seguridad y digitalización».

Se trata de la inversión ... en el archipiélago dentro del paquete de más de 7.000 millones de euros, del que ha informado en un desayuno informativo del Diario del Puerto en la Zona Franca de Las Palmas de Gran Canaria.

Según ha defendido el ministro en su intervención, Canarias «ocupa un lugar esencial en el sistema portuario español». En este territorio, los puertos tienen un gran impacto en la economía ya que representan el 3,6% del PIB canario y más de 20.000 empleos directos e indirectos.

Según ha subrayado el titular del Ministerio, las Autoridades Portuarias de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife han invertido en los últimos 15 años cerca de 1.000 millones de euros. Y si a esta cifra se suma el ámbito aeroportuario del DORA III, en el que hay previstos más de 1.500 millones de euros en actuaciones en los aeropuertos canarios, la inversión es de más de 2.100 millones de euros hasta el horizonte 2030-2031 destinados a modernizar y reforzar los puertos y aeropuertos de Canarias, garantizando su papel como nodo estratégico.

Entre las principales actuaciones en marcha en Canarias, el ministro se ha referido al dique del muelle comercial de Puerto del Rosario y a la finalización del dique de la Esfinge. Otras actuaciones portuarias que están proyectadas son la ampliación del dique Reina Sofía Sur en Las Palmas y el desarrollo del muelle de Ribera en Granadilla en Tenerife. Respecto a estas dos, Puente ha avanzado que en los próximos meses se llevará la licitación a Consejo de Ministros de ambas actuaciones, que suman 85 millones de euros.

Con más de 8.000 kilómetros de costa, una ubicación «estratégica» en las rutas marítimas globales y un tejido portuario que conecta Europa, África y América, resaltó que España «es literalmente una plataforma logística entre continentes». Y es en este marco donde Puertos del Estado, organismo público dependiente del ministerio que lidera, coordina 46 puertos de interés general gestionados por 28 autoridades portuarias.

El marco inversor 'Horizonte 2030' es la hoja de ruta del sistema portuario español, uno de los «grandes pilares» del transporte, la competitividad y la economía de España. En este contexto, ha reivindicado la importancia de los puertos para este país, donde el sector marítimo «es vital» ya que cerca del 80% de las importaciones y el 60% de las exportaciones se realizan por vía marítima. Además, en su conjunto, el sistema portuario español genera más de 250.000 empleos y cerca de 25.000 millones de euros de actividad económica al año.

Según ha incidido el ministro, todas estas inversiones en el sistema portuario no dependen de los Presupuestos Generales del Estado. «Podemos llevarlas a cabo porque se financian con los propios recursos del sistema portuario, un sistema sólido, eficiente y sostenible», ha explicado Puente, apuntando que esta planificación es independiente del «calendario político».

Asimismo, ha destacado que a los más de 7.000 millones de euros en inversiones en los puertos estatales hasta 2029, se suman los 13.000 millones de euros de inversión en la red de aeropuertos españoles recogida en el Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) que regulará el sector en el periodo 2027-2031, y que recientemente ha sido presentado por el ministro. Así pues, en los próximos años se van a invertir más de 20.000 millones de euros en puertos y aeropuertos españoles con el objetivo de «reforzar la red que conecta a España con el mundo».

Al detalle, el desglose anual de las inversiones es de unos 1.222 millones de euros previstos de cierre de 2025; 1.617 millones de euros en 2026; 1.699 millones de euros en 2027; 1.315 millones de euros en 2028; y unos 1.218 millones de euros en 2029.

Al respecto, Puente ha dicho que en 2026 «el plan de inversiones tomará plena velocidad». Y es que los más de 1.600 millones de euros previstos para invertir en los puertos de todo el país el año que viene ayudarán a financiar grandes actuaciones, muchas ya en marcha.