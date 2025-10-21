Suscribete a
DESAPARECIDOS

Un operativo de búsqueda trata de localizar a un menor desaparecido en Tenerife

Se trata de un niño de 13 años de alta vulnerabilidad

Cartel de aviso de desaparición de menor
Cartel de aviso de desaparición de menor SOS DESAPARECIDOS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda y una investigación para tratar de localizar a un menor de 13 años, en situación de alta vulnerabilidad, desaparecido en Tenerife.

La Policía trabaja de «manera activa» para localizar al menor, cuya desaparición fue comunicada ... en la jornada de este lunes.

