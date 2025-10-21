Un operativo de búsqueda trata de localizar a un menor desaparecido en Tenerife

La Policía Nacional ha activado un dispositivo de búsqueda y una investigación para tratar de localizar a un menor de 13 años , en situación de alta vulnerabilidad, desaparecido en Tenerife. La Policía trabaja de «manera activa» para localizar al menor, cuya desaparición fue comunicada ... en la jornada de este lunes.MÁS INFORMACIÓN noticia No Rescatan con vida a un joven tras 48 horas a la deriva en su moto acuática en el mar de Gran CanariaLa asociación SOS Desaparecidos detalla que el menor, de nombre Ione , mide en torno a 1,60 metros y es de complexión delgada, con pelo y ojos castaños, y la última vez que fue visto vestía pantalón oscuro, camisa clara y zapatillas negras.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete