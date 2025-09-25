El nuevo oeste de San Mateo: va a sacar dinero con su yegua

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 25/09/2025 a las 14:57h. Compartir Copiar enlace

Con total naturalidad, un vecino ha sorprendido a los peatones y conductores que se encontraron con una escena insólita, ya que había ido al cajero a sacar dinero con su yegua. Esta imagen, que recuerda al lejano oeste, se ha dado en este municipio de medianías de Gran Canaria, concretamente San Mateo, que se mueve entre la cotidianidad del pueblo y la convivencia entre tradición y modernidad.

El vecino fue preguntado por un grupo de peatones, que grabó la escena en la que le preguntaban si iba a sacar dinero, a lo que el jinete respondió con total espontaneidad, creando una situación curiosa y afable que se ha hecho viral.

Los peatones y los conductores que circulaban por la carretera principal del pueblo, se detuvieron porque no daban crédito a lo que estaban viendo, mientras que el propietario del animal respondía con humor.

El momento, grabado y difundido en redes por el usuario @josesantagonza en TikTok, ha alcanzado en apenas un día publicado en las redes las más 750.000 visualizaciones y más de 60.000 me gusta. «Viviendo en el nuevo oeste», publicaba el usuario.