Nueva tragedia en el mar: rescatado un cayuco a la deriva con más de 70 inmigrantes y cuatro fallecidos

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 42,5 kilómetros de La Restinga, en Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo, cuatro de ellas fallecidas.

Además, varias personas han ... sido trasladadas al Hospital, una de ellas grave. En concreto, el dispositivo sanitario desplegado en el muelle de La Restinga ha trasladado al hospital un total de 13 migrantes, en su mayoría con hipotermia severa. El más grave fue evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, en Tenerife.

Fue una llamada de auxilio al 112 desde un cayuco que precisaba de asistencia a las 6.25 horas la que puso en marcha el rescate. Uno de sus ocupantes informó de que estaban parados, sin agua ni comida, por lo que se desplazaron a la zona la salvamar Navia y el helimer.

Al localizarla, sobre las 8.15 horas, el personal de la salvamar informó que ha rescatado entre 70 y 100 personas, entre las que hay algunas en «mal estado y varios fallecidos«.

Una vez en tierra se confirmó lo peor, entre los migrantes a bordo de este cayuco había cuatro fallecidos.

Según el relato de los propios migrantes, estos habrían realizado una travesía de ocho días, desde Jinack, en Gambia, y han manifestado tener nacionalidades de Gambia, Senegal, Malí, Guinea Conakry y Costa de Marfil.

Además, en la mañana de este domingo, el helimer 201 y la salvamar Diphda salieron en búsqueda de un presunto segundo cayuco que, por ahora, no se ha logrado localizar. Participa en la búsqueda también una patrullera de la Guardia Civil y el helimer 201 de Salvamento, aunque podría tratarse de una llamada de auxilio realizada desde la misma embarcación rescatada.

El Hierro ha recibido desde el viernes por la noche un total de 524 personas en tres cayucos.

Un cadáver localizado

Se han sumado a los cuatro fallecidos de esta embarcación, la localización de un cuerpo sin vida en la costa de la isla. El cadáver, localizado ayer sábado, fue encontrado por un vecino del pueblo de La Restinga mientras nadaba y dio la voz de alarma.

Todo apunta a que el cuerpo pertenece a uno de los ocupantes del cayuco que llegó a El Hierro en la madrugada de ayer.