Nueva tragedia en el mar: rescatado un cayuco a la deriva con más de 70 inmigrantes y cuatro fallecidos

Se ha trasladado al hospital a un total de 13 migrantes, en su mayoría con hipotermia severa

El cuerpo de un migrante fallecido en una patera, desembarcado en Gran Canaria en foto de archivo
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado en la madrugada de este domingo a un cayuco que fue localizado inicialmente a unas 42,5 kilómetros de La Restinga, en Hierro, con entre 70 y 100 personas a bordo, cuatro de ellas fallecidas.

Además, varias personas han ... sido trasladadas al Hospital, una de ellas grave. En concreto, el dispositivo sanitario desplegado en el muelle de La Restinga ha trasladado al hospital un total de 13 migrantes, en su mayoría con hipotermia severa. El más grave fue evacuado en el helicóptero medicalizado al Hospital Ntra. Sra. de Candelaria, en Tenerife.

