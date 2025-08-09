Un niño de dos años, herido moderado al precipitarse a la calle desde un tercer piso en Tenerife

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 09/08/2025

Un niño de 2 años ha resultado herido de carácter moderado este viernes al precipitarse, de forma accidental, desde un tercer piso a la calle San Sebastián de La Gomera, en el municipio de Arona (Tenerife).

El suceso se produjo sobre las 22.33 horas, cuando la sala operativa del 112 recibió una alerta comunicando el incidente, ante lo que se desplegaron los recursos necesarios.

El Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona, donde el personal del Servicio de Urgencias Canario prestó una primera asistencia al afectado.

El menor tenía policontusiones de carácter moderado, y, tras estabilizarlo, procedieron a su evacuación en ambulancia hasta el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.

Los servicios policiales instruyeron diligencias y colaboraron con los recursos desplazados.