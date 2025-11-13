Suscribete a
Juicio al fiscal general
La defensa de García Ortiz acusa al González Amador de «haber omitido datos relevantes» para la investigación

VIVIENDA

Una mujer de 82 años podría quedar en la calle al no poder pagar la casa en la que fue realojada tras una riada en Tenerife

El Ayuntamiento se comprometió a pagar el alquiler hasta que se rehabilitaran las viviendas, pero ahora dejará de abonar la ayuda de alquiler y las casas siguen inhabitables

Representantes de Drago conversan con personas afectadas por la riada de 2008 en Santa Cruz de Tenerife
Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Una mujer de 82 años, cuya casa quedó destrOzada por una roca de grandes dimensiones en una riada en Tenerife, será desahuciada próximamente al haber dejado de recibir la ayuda a la que el Ayuntamiento se comprometió, no tener su casa rehabilitada y no poder ... afrontar el pago d el alquiler donde reside.

