Una mujer de 82 años podría quedar en la calle al no poder pagar la casa en la que fue realojada tras una riada en Tenerife

Una mujer de 82 años, cuya casa quedó destrOzada por una roca de grandes dimensiones en una riada en Tenerife, será desahuciada próximamente al haber dejado de recibir la ayuda a la que el Ayuntamiento se comprometió, no tener su casa rehabilitada y no poder ... afrontar el pago d el alquiler donde reside.

Así lo ha denunciado Drago Santa Cruz de Tenerife, que se reunió con varias familias del barrio de María Jiménez, en la capital chicharrera, para conocer y denunciar la situación de indefensión en la que se encuentran, expulsadas de sus casas desde la riada de 2008 y ahora, también, dejando de cobrar la ayuda a la que se comprometió el Consistorio.

En el barrio de María Jiménez, ubicado en el distrito de Anaga, coincidiendo con la riada que afectó aquel año a Santa Cruz de Tenerife, una roca de grandes dimensiones cayó sobre una vivienda y tanto las familias de dicha vivienda como de las colindantes se vieron obligadas a abandonarlas.

Estas familias ya llevaban años avisando al Ayuntamiento de la posibilidad de que aquella roca se desprendiera de la ladera. De hecho, los bomberos estuvieron inspeccionando la zona y se comenzó a colocar un vallado, que sin embargo no llegó a cubrir las viviendas de estas familias.

Una vez desalojadas, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se comprometió a pagar el alquiler de los nuevos pisos de estas familias hasta que la zona fuera segura, así como a ayudar a estas familias con la rehabilitación. Sin embargo, a día de hoy el Consistorio ha dejado de pagarles el alquiler y tampoco ha rehabilitado las viviendas.

Entre ellas está una vecina de 82 años y con problemas de movilidad, que fue desalojada y que al no recibir la ayuda del Ayuntamiento no puede seguir haciendo frente a los pagos del alquiler, fue informada de que será expulsada de su casa.

Ante esta situación, el portavoz de Drago Santa Cruz de Tenerife, Aitor Montelongo, lamenta que «ninguno de los partidos políticos que han pasado por el Ayuntamiento en los últimos 18 años se ha preocupado por estas familias».

Paralizado el desahucio de una familia con seis menores

El Movimiento Vecinal Derecho al Techo ha celebrado el «desahucio parado» de Raquel y Moisés, junto a sus seis niñas y niños de entre 3 y 14 años, que han conseguido frenar el desalojo impuesto por el fondo buitre Promontoria Yellowstone de su vivienda en Ingenio (Gran Canaria).

«Hoy vence la esperanza», ha celebrado el colectivo, que pone en valor la «valentía, resistencia y amor por la vida» de esta familia que ha logrado «lo que la especulación quiso arrebatar».

«No están solos: el apoyo de la gente, la solidaridad de los medios, el informe de vulnerabilidad del Gobierno de Canarias y las gestiones del Ayuntamiento de Ingenio junto a la defensa jurídica y las capacidades de lucha de Derecho al Techo, han hecho posible que esta familia siga en su hogar», ha dicho. Derecho al Techo ha defendido que «un hogar no es una inversión» porque «con las viviendas no se juega, no se especula, no se negocia la vida».

Hoy Raquel y Moisés, celebra el grupo, «nos recuerdan que la dignidad se defiende, que los derechos humanos se conquistan juntos, y que cuando el pueblo se une, se puede».