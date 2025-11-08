Un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe de mar en Tenerife

Al menos una persona ha muerto y nueve han resultado heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave, al caer al agua tras sufrir un golpe de mar en Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de ... Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

En torno a las tres de la tarde, el Cecoes 112 del Gobierno de Canarias ha recibido una alerta en la que comunicaba que varias personas habían caído al agua tras un golpe de mar, ante lo que han activado «de inmediato los recursos de emergencia necesarios», según han informado en su página web.

Los agentes de la Policía Local que se encontraba en el lugar rescató a los afectados del agua y comprobaron que una afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria, por lo que comenzaron a practicarle maniobras reanimación.

[HABRÁ AMPLIACIÓN]