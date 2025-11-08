Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Un muerto y nueve heridos por un golpe de mar en Tenerife

Un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe de mar en Tenerife

Un muerto y nueve heridos, tres de ellos graves, por un golpe de mar en Tenerife

ABC

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Al menos una persona ha muerto y nueve han resultado heridas, de las cuales tres se encuentran en estado grave, al caer al agua tras sufrir un golpe de mar en Puerto de la Cruz (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de ... Seguridad y Emergencias 112 Canarias (Cecoes 112).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app