Muere un trabajador tras caer con una retroexcavadora en una obra en Gran Canaria

Un hombre de 56 años ha muerto en un accidente laboral mortal tras precipitarse con una retroexcavadora en la calle Diseminado de Montaña Las Palmas, en Telde (Gran Canaria).

El accidente se ha producido en torno a las 14.37 horas de ayer lunes, momento en el que el 112 Canarias recibió una alerta en la que se comunicaba que una retroexcavadora se había precipitado desde la carretera de Valsequillo a la zona de Hoya Manrique con una persona en su interior que precisaba rescate y asistencia sanitaria.

El 112 activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios, y efectivos de Los Bomberos lograron llegar hasta el hombre y lo rescataron para que pudiera recibir asistencia sanitaria. El equipo del Servicio de Urgencias Canario (SUC) valoró al afectado y a pesar de las maniobras practicadas solo pudieron confirmar su fallecimiento al presentar lesiones incompatibles con la vida. El helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) que se desplazó a la zona se retiró y finalmente no intervino en el rescate del afectado.

El accidente se ha producido durante las obras de mejora y ampliación de la GC-41, la carretera que une Telde con Valsequillo, impulsadas por el Cabildo de Gran Canaria, que en nombre de toda la Corporación y empleados han «lamentado profundamente» lo ocurrido. En un comunicado, han dado sus condolencias a la familia y seres queridos del trabajador, perteneciente a la contrata que está ejecutando los trabajos, reconociendo «su profesionalidad y su valía personal».

Efectivos policiales colaboraron con el resto de los recursos de emergencias y realizaron los informes oportunos. En concreto, tal y como ha trasladado el Cecoes, ha intervenido una Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria, una ambulancia medicalizada del SUC, un helicóptero de rescate del GES, la Policía Nacional y la Policía Local.

