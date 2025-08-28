Muere una mujer de 20 años tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en El Hierro

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 28/08/2025 a las 10:22h. Compartir Copiar enlace

La isla de El Hierro ha sido escenario de una tragedia accidental, con la muerte de una joven de 20 años ayer miércoles. La mujer ha fallecido tras precipitarse accidentalmente y caer al mar en El Hierro.

El incidente se produjo este miércoles a las 16.37 horas en la zona de El Charco Manso, en Valverde, cuando el 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta en la que informaban que una mujer se había precipitado accidentalmente en la zona y había caído al mar.

En el momento del rescate, la afectada se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que el personal del SUC realizó maniobras de reanimación básicas y avanzadas sin resultado.

Han participado del operativo el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias con el helicóptero de rescate, Servicio de Urgencias Canario (SUC) con una ambulancia medicalizada y agentes de Medio Ambiente y Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias judiciales.