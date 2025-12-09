Suscribete a
Tezanos comparece en la Comisión de Investigación sobre su gestión del CIS
Última hora
Posponen la rueda de prensa de María Corina Machado a la espera de la confirmación de su llegada a Oslo

SUCESOS

Muere un joven de 27 años que fue arrastrado por una ola mientras pescaba en Lanzarote

El helicóptero de rescate fue movilizado por la caída de dos personas al mar, en Los Charcones, municipio de Yaiza

Se elevan a cuatro los muertos por un golpe de mar en Tenerife

Los servicios de emergencias durante el dispositivo de búsqueda del italiano desaparecido
Los servicios de emergencias durante el dispositivo de búsqueda del italiano desaparecido CONSORCIO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un joven de 27 años ha fallecido horas después de ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras caer al mar en la zona de Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote). El afectado, que según apunta el Canarias7 es de origen italiano, se encontraba pescando en ... la zona cuando fue arrastrado por una ola.

