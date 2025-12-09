Muere un joven de 27 años que fue arrastrado por una ola mientras pescaba en Lanzarote

Un joven de 27 años ha fallecido horas después de ser recuperado de una parada cardiorrespiratoria tras caer al mar en la zona de Los Charcones, en Yaiza (Lanzarote). El afectado, que según apunta el Canarias7 es de origen italiano, se encontraba pescando en ... la zona cuando fue arrastrado por una ola.

El afectado fue rescatado y trasladado en estado crítico en ambulancia medicalizada al Hospital Doctor José Molina Orosa, donde ha fallecido poco después. El gerente de Consorcio Insular de Emergencias de Lanzarote, Enrique Espinosa, ha confirmado la muerte del joven.

Este nuevo incidente en el mar, apenas unos días después de que un golpe de mar se cobrase la vida de cuatro turistas en Tenerife, también ha registrado un herido de carácter moderado. Se trata de un hombre, pescador, también de nacionalidad italiana e igualmente residente en Yaiza, que logró salir por sus propios medios del agua y en el momento inicial de la asistencia, presentó hipotermia y erosiones de carácter moderado. Fue trasladado en una ambulancia de soporte vital básico del SUC al Hospital Doctor José Molina Orosa.

El 112 del Gobierno de Canarias recibió una alerta informando de la caída de dos personas al mar a las 15.48 horas de este lunes, por lo que se movilizaron los recursos disponibles.

El helicóptero de rescate localizó al herido y lo trasladó hasta el personal de Urgencias, que constató que estaba en parada cardiorrespiratoria y procedieron a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, consiguiendo revertirla. Tras estabilizarlo, fue trasladado en una ambulancia medicalizada al mencionado hospital.

Hasta el lugar se desplazaron además del helicóptero de rescate de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, el helicóptero Helimer de Salvamento Marítimo, además de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico y recursos del Consorcio de Seguridad, Emergencias, Salvamento, Prevención y Extinción de Incendios de Lanzarote, Guardia Civil y Policía Local.