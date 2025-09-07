Suscribete a
ABC Premium
Directo
Carlo Acutis ya es el primer santo milenial

SUCESOS

Muere un hombre en Lanzarote tras caer desde seis metros de altura

El afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, y las maniobras de reanimación no dieron resultado

Muere un hombre en Lanzarote tras caer desde seis metros de altura
112 CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 52 años ha fallecido sobre las 9.15 horas de ayer sábado tras caer a la vía pública desde unos seis metros de altura en la Calle Isaac Albéniz, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote).

Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedió a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la situación, teniendo que confirmar la muerte.

MÁS INFORMACIÓN

Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los recursos intervinientes.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app