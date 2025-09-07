SUCESOS
Muere un hombre en Lanzarote tras caer desde seis metros de altura
El afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, y las maniobras de reanimación no dieron resultado
Un hombre de 52 años ha fallecido sobre las 9.15 horas de ayer sábado tras caer a la vía pública desde unos seis metros de altura en la Calle Isaac Albéniz, dentro del municipio de Arrecife (Lanzarote).
Según informa el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112, hasta el lugar acudió el Servicio de Urgencias Canario (SUC), cuyo personal comprobó que el afectado estaba en parada cardiorrespiratoria, por lo que procedió a realizar las maniobras de reanimación, tanto básicas como avanzadas, sin conseguir revertir la situación, teniendo que confirmar la muerte.
MÁS INFORMACIÓN
Por su parte, agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local se encargaron de instruir diligencias y de colaborar con los recursos intervinientes.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete