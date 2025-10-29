Suscribete a
SUCESOS

Muere un bañista de 20 años en una playa de Las Palmas de Gran Canaria

El 112 recibió varias alertas sobre dos hombres con dificultades para salir del agua

Playa de La Laja
Playa de La Laja AYTO LAS PALMAS DE GC

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 20 años ha fallecido en la playa La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, después de ser rescatad del mar en apuros. El incidente se produjo sobre las 13.05 horas, momento en el 112 recibió varias llamadas sobre dos hombres ... con dificultades para salir del agua.

