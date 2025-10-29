Muere un bañista de 20 años en una playa de Las Palmas de Gran Canaria

Un hombre de 20 años ha fallecido en la playa La Laja, en Las Palmas de Gran Canaria, después de ser rescatad del mar en apuros. El incidente se produjo sobre las 13.05 horas, momento en el 112 recibió varias llamadas sobre dos hombres ... con dificultades para salir del agua.

Varias personas presentes en la zona rescataron a los dos varones y comenzaron con las maniobras básicas de reanimación cardiopulmonar de un afectado, sin precisar asistencia el otro bañista.

El 112 activó los recursos de emergencia necesarios, que cuando llegaron a la zona continuaron con la reanimación avanzada de la víctima sin obtener resultado, confirmando su fallecimiento. De acuerdo a 'Canarias 1.500 kilómetros de costa' la víctima es un joven de 20 años.

La Policía Nacional instruyó las diligencias correspondiente hasta la llegada de la autoridad judicial. Intervinieron el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Rescate de Las Palmas de Gran Canaria y Policía de la capital grancanaria, además de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico colaboraron en el dispositivo. También