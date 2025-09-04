Extraño hallazgo en alta mar: el navegante británico James Nunan sigue desaparecido tras aparecer su velero a la deriva con su perra a bordo

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 04/09/2025 a las 15:10h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

James Nunan, británico de 34 años, quería cruzar el Atlántico solo en compañía de su perra, pero desde el pasado 18 de agosto no se sabe nada de él. Salvamento Marítimo ha encontrado a 94 kilómetros al sur de Gran Canaria el velero, abandonado y a la deriva, con su perra con vida a bordo pero sin rastro del navegante.

Según han adelantado varios medios locales y ha confirmado Salvamento, el barco de nombre 'Kehaar' ha sido encontrado frente a la costa de la isla por la aeronave Sasemar 101, que lo localizó en unas condiciones que sugerían que no había ningún tripulante a bordo.

Por ello, se solicitó a un buque cercano que hiciera señales para comprobar si había algún tripulante, sin respuesta, y se activó la salvamar Macondo, que tras comprobar que solo su perra Thumbelina (Pulgarcita, en inglés) que viajaba con él estaba a bordo remolcó la embarcación hasta el muelle de Arguineguín.La compañera de viaje de Nunan estaba en buenas condiciones cuando fue encontrada y ahora mismo está bajo el cuidado de una protectora en Mogán.

Lo último que se sabe del joven británico es que estaba en Las Palmas de Gran Canaria el 18 de agosto, tal y como compartió en sus redes sociales, y que esa noche usó su tarjeta bancaria en un restaurante de comida rápida (kebab) dela calle Sagasta, junto a la avenida de Las Canteras.

La hermana de James Nunan avisó en redes sociales que su hermano fue visto por última vez el pasado 18 de agosto, a las 22.39 en el paseo de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria, en el norte de la isla, ya que fue a esa hora cuando se registró el uso de su tarjeta bancaria en un restaurante de comida rápida.

La hermana ha explicado en redes sociales que la familia cree que el 18 de agosto le robaron a James la mochila y el pasaporte.