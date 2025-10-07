Suscribete a
ABC Premium
Directo
Los bomberos buscan a tres hombres y una mujer entre los escombros

CRISIS MIGRATORIA

Los menores con derecho a asilo serán valorados en los centros para agilizar su salida

· La directora general de Protección a la Infancia y Las Familias, Sandra Rodríguez, indica que el Estado se ha comprometido a trasladar 100 menores en octubre

Agentes de los equipos de emergencia atienden a migrantes en el muelle de Arrecife
Agentes de los equipos de emergencia atienden a migrantes en el muelle de Arrecife EP/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La directora general de Infancia y Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha celebrado que «después de un mes de reiterar la petición« se ha aprobado que los menores »comiencen a ser valorados en los centros de protección porque quieren continuar con su ... proyecto migratorio a través de la protección internacional«. De esta forma, Rodríguez ha asegurado que se realizarán esas entrevistas «a través de la unidad móvil que tiene la entidad Engloba, que es la que atiende a los menores en el Canarias 50 a lo largo de esta semana para llevar a cabo esos traslados».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app