Maspalomas reúne a más de cien nacionalidades en su Winter Pride más internacional

El Winter Pride encende motores en el sur de Gran Canaria, con el Centro Comercial Yumbo, en San Bartolomé de Tirajana, como escenario central para recibir música, transgresión y diversión hasta el 16 de noviembre.

En esta año, la fiesta de los derechos y libertades ... de la Comunidad LGTBIQ+ reunirá un centenar de nacionalidades, lo que la postula como la edición más internacional de la fiesta.

Se prevén más de 40.000 personas de hasta 100 nacionalidades diferentes en los diferentes actos del programa de actividades, en un número de asistentes que se verá incrementado en un 10%, siendo los alemanes, ingleses y holandeses, los más fieles a esta cita de invierno.

En la programación destacan concursos, conciertos de artistas internacionales y las intrépidas «pool parties» repartidas por los complejos de todo el municipio. Además, la agenda cultural prevé que los participantes tengan opciones para poder conocer Gran Canaria con visitas y degustaciones gastronómicas,

Obedeciendo a este carácter internacional, la cita en esta edición se podrá ver en todo el mundo gracias a la programación especial que prepara Radio Televisión Española. La marcha reivindicativa se podrá ver el próximo sábado 15 de noviembre por La 2 y el Canal Internacional.

El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, ha destacado que el municipio se reivindique esta semana en «un lugar de libertad, un lugar de entendimiento que siempre ha estado a la vanguardia en los derechos y libertades de todas los personas». Este evento, ha celebrado, marca «el inicio de temporada de invierno más potente» en la isla de Gran Canaria.

Por su parte, la concejala de Turismo, Yilenia Vega, ha enfatizado los datos del pasado año y ha augurado una mejor edición: «la ocupación roza el 90%». El perfil del turista en esta temporada es «totalmente diferente», ya que destaca por su mayor poder adquisitivo, un aspecto que verá reflejado el sector, tanto en la planta alojativa, como la restauración y los medios de transporte, ha apuntado la edil.

El Winter Pride avanza año a año, yen esta edición ya tiene una presencia y crecimiento importante en el número de visitantes procedentes de Estados Unidos, Canadá y China, ha detallado uno de sus promotores, Emiel Wijnberg.