La marcha reivindicativa del 'Winter Pride' reúne a 40.000 personas en Maspalomas

La 'Marcha Reivindicativa' del Winter Pride de Maspalomas (Gran Canaria) ha reunido a unas 40.000 personas de 100 nacionalidades diferentes en «una gran marea humana» bajo el lema 'Shine bright, stay proud («Brilla con fuerza, mantén tu orgullo).

La marcha, que partió en ... la tarde de este sábado desde la Avenida de Tirajana, sin registrar importantes incidencias, ha contado con las actuaciones de Mel Ömana y Melania, cantantes canarias que han pasado por grandes festivales nacionales como el 'Benidorm Fest'.

«Con el paso de los años hemos notado un incremento notable en la participación, pero lo que estamos viviendo en esta edición es brutal«, ha reconocido el director del Winter Pride, Emiel Wijnberg, que ha resaltado que cada visitante que pernocta en la isla unas nueve noches se gasta 2.000 euros. MÁS INFORMACIÓN Maspalomas reúne a más de cien nacionalidades en su Winter Pride más internacional El 'Winter Pride' ha anunciado las fechas de la próxima edición, que se celebrará entre el 2 y el 8 de noviembre de 2026. Plumas, purpurina y brillo, mucho brillo en una fiesta que es imaginación y fantasía a la vez que mensajes reivindicativos por la defensa de los Derechos y Libertades de la Comunidad LGTBIQ+.

