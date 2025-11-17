Suscribete a
ABC Premium

PRIDE

La marcha reivindicativa del 'Winter Pride' reúne a 40.000 personas en Maspalomas

Anunciadas las fechas de la próxima edición, que se celebrará entre el 2 y el 8 de noviembre de 2026.

La marcha reivindicativa del &#039;Winter Pride&#039; reúne a 40.000 personas en Maspalomas
WINTER PRIDE

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La 'Marcha Reivindicativa' del Winter Pride de Maspalomas (Gran Canaria) ha reunido a unas 40.000 personas de 100 nacionalidades diferentes en «una gran marea humana» bajo el lema 'Shine bright, stay proud («Brilla con fuerza, mantén tu orgullo).

La marcha, que partió en ... la tarde de este sábado desde la Avenida de Tirajana, sin registrar importantes incidencias, ha contado con las actuaciones de Mel Ömana y Melania, cantantes canarias que han pasado por grandes festivales nacionales como el 'Benidorm Fest'.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app