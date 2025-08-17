Se mantiene la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, donde se pondrán superar los 36º

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 17/08/2025 a las 10:44h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Se mantiene la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria, donde no aflojan las temperaturas y podrían superarse los 36 grados. Solo refrescará en la zona norte a menos de 400 metros de altitud, mientras el resto de islas quedan en situación de prealerta.

Las máximas podrán alcanzar los 36 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda en Gran Canaria, y probablemente los 34 ºC en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales. Además, el archipiélago se verá afectado por calima en altura en medianías y zonas altas.

En concreto, en la isla de La Palma, la situación pondrá en prealerta a los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. Sin embargo, quedarán exentas de esta situación la zona norte de El Hierro, La Gomera y Tenerife, a menos de 600 metros de altitud.

La decisión se toma ante la previsión de persistencia del episodio de altas temperaturas que dio comienzo el pasado 6 de agosto. Así, los valores más altos se registrarán en el interior, medianías y zonas altas, según ha precisado el departamento regional en un comunicado emitido a los medios.

En concreto, se prevén temperaturas máximas que probablemente podrán alcanzar o incluso superar los 30 - 34º en Lanzarote, Fuerteventura y en las islas occidentales, mientras los 32 - 36º en Gran Canaria.

En cambio, según puntualiza el departamento regional, se registrarán valores normales de verano en la mitad este de La Palma, en las zonas situadas a menos de 600 metros de altitud por el norte de El Hierro, de La Gomera y de Tenerife, y en las situadas a menos de 400 metros por el norte de Gran Canaria.