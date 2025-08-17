OLA DE CALOR
Se mantiene la alerta por temperaturas máximas en Gran Canaria, donde se pondrán superar los 36º
El resto de las islas se mantienen en prealerta
Se mantiene la situación de alerta por temperaturas máximas en la isla de Gran Canaria, donde no aflojan las temperaturas y podrían superarse los 36 grados. Solo refrescará en la zona norte a menos de 400 metros de altitud, mientras el resto de islas quedan en situación de prealerta.
Las máximas podrán alcanzar los 36 ºC en medianías del sudeste, sur y oeste, y cuenca de Tejeda en Gran Canaria, y probablemente los 34 ºC en las medianías orientadas al sur y oeste de las islas occidentales. Además, el archipiélago se verá afectado por calima en altura en medianías y zonas altas.
En concreto, en la isla de La Palma, la situación pondrá en prealerta a los municipios de Garafía, Puntagorda, Tijarafe, Los Llanos de Aridane, El Paso, Tazacorte y Fuencaliente. Sin embargo, quedarán exentas de esta situación la zona norte de El Hierro, La Gomera y Tenerife, a menos de 600 metros de altitud.
La decisión se toma ante la previsión de persistencia del episodio de altas temperaturas que dio comienzo el pasado 6 de agosto. Así, los valores más altos se registrarán en el interior, medianías y zonas altas, según ha precisado el departamento regional en un comunicado emitido a los medios.
En concreto, se prevén temperaturas máximas que probablemente podrán alcanzar o incluso superar los 30 - 34º en Lanzarote, Fuerteventura y en las islas occidentales, mientras los 32 - 36º en Gran Canaria.
En cambio, según puntualiza el departamento regional, se registrarán valores normales de verano en la mitad este de La Palma, en las zonas situadas a menos de 600 metros de altitud por el norte de El Hierro, de La Gomera y de Tenerife, y en las situadas a menos de 400 metros por el norte de Gran Canaria.
