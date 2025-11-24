Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Telefónica plantea un ERE de 5.040 trabajadores en sus tres filiales principales

SUCESOS

Localizan varios coches robados en Países Bajos en un contenedor en Canarias camino a África

Los coches estaban en un contenedor con origen en el puerto de Amberes (Bélgica) y destino final el puerto de Banjul (Gambia).

Localizan varios coches robados en Países Bajos en un contenedor en Canarias camino a África
ABC/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha recuperado tres vehículos robados en Países Bajos, que se encontraban ocultos en el interior de un contenedor en el Puerto de Las Palmas con destino a África.

Los coches fueron localizados el 28 de octubre cuando, cuando agentes de la ... Unidad de Análisis e Investigación Fiscal y Fronteras (UDAIFF), pertenecientes a la Sección Fiscal y de Fronteras del Puerto de La Luz, en un control rutinario dentro de las labores habituales de prevención del tráfico ilícito de vehículos robados en Europa.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app