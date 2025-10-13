Suscribete a
TRÁFICO DE DROGAS

Localizados 11 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de carne en Las Palmas procedente de Brasil

Este hallazgo se produjo durante una series de revisiones realizadas a seis contenedores procedentes de terceros países

Detenido un buceador mientras extraía más de 80 kilos de cocaína en el Puerto de la Luz en Gran Canaria

GUARDIA CIVIL

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil de Las Palmas ha localizado un total de 11 kilos de cocaína en el Puerto de Las Palmas que estaban ocultos en un contenedor procedente de Brasil.

Se trató de una investigación, bajo la dependencia funcional del Administrador de ... Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, y en colaboración con agentes de Vigilancia Aduanera, durante una serie de revisiones a seis contenedores procedentes de terceros países, con distintas características y cargamentos.

