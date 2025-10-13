TRÁFICO DE DROGAS
Localizados 11 kilos de cocaína escondidos en un contenedor de carne en Las Palmas procedente de Brasil
Este hallazgo se produjo durante una series de revisiones realizadas a seis contenedores procedentes de terceros países
Laura Bautista
Las Palmas de Gran Canaria
La Guardia Civil de Las Palmas ha localizado un total de 11 kilos de cocaína en el Puerto de Las Palmas que estaban ocultos en un contenedor procedente de Brasil.
Se trató de una investigación, bajo la dependencia funcional del Administrador de ... Aduanas e II.EE de la Agencia Tributaria, y en colaboración con agentes de Vigilancia Aduanera, durante una serie de revisiones a seis contenedores procedentes de terceros países, con distintas características y cargamentos.
Los investigadores se centraron en uno de los contenedores inspeccionados, el cual transportaba carne congelada y tenía origen en Brasil, ya que estos suelen ser usados de manera recurrente para ocultar estupefacientes.
A ello se sumaron los movimientos posteriores detectados, así como antecedentes relacionados con la empresa destinataria de la carga, hechos que motivaron a los agentes a practicar una segunda inspección del contenedor.
Así, identificaron marcas en las tapas que cubrían los conductos del módulo del motor de refrigeración del contenedor, por lo que tras proceder a su apertura, fueron hallados once paquetes de cocaína, cada uno con un peso aproximado de un kilogramo.
Finalmente, este hallazgo se enmarca en el esfuerzo que la Guardia Civil viene desarrollando en materia de análisis y seguimiento de buques y contenedores en la provincia de Las Palmas, tanto como destino como de tránsito.
Dichas actuaciones buscan prevenir el tráfico de drogas transatlántico, especialmente a través de las rutas denominadas como 'calientes', que incluyen países de origen como Brasil, Colombia, Uruguay, Perú o Panamá.
