Suscribete a
ABC Premium
El tiempo
La Aemet avisa de fuertes lluvias, tormentas y las primeras heladas del otoño

desaparecidos

Localizado un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde se buscaba a un bañista desde el domingo

El joven desapareció por el fuerte oleaje cuando se bañaba con otros dos amigos, uno fallecido y otro que logró salir ileso del mar

Equipos de emergencias en la zona de la desaparición del bañista
Equipos de emergencias en la zona de la desaparición del bañista 112 CANARIAS

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

El cuerpo sin vida del hombre desaparecido ha sido hallado en la tarde de este martes en la playa de Famara, en Lanzarote. A falta de identificación oficial, todo apunta a que se trata del bañista de 28 años de origen indio desaparecido ... el pasado domingo en la misma zona.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app