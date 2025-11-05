Localizado un cuerpo sin vida en la playa de Famara, donde se buscaba a un bañista desde el domingo

El cuerpo sin vida del hombre desaparecido ha sido hallado en la tarde de este martes en la playa de Famara, en Lanzarote. A falta de identificación oficial, todo apunta a que se trata del bañista de 28 años de origen indio desaparecido ... el pasado domingo en la misma zona.

El hallazgo se produjo en torno a las 17.05 horas, cuando varios bañistas alertaron a los servicios de emergencia tras encontrar el cadáver en la orilla. Hasta la zona se desplazaron efectivos de Bomberos y agentes de la Guardia Civil, que se hicieron cargo de las diligencias y de la evacuación del cuerpo.

Ya se están realizando las gestiones necesarias para determinar si corresponde al joven desaparecido el pasado domingo, cuya búsqueda ya se prolongaba por tercer día consecutivo.

Con el hallazgo del cuerpo, previsiblemente, se pone fin al operativo de búsqueda, que trataba de localizar al joven que desapareció entre un fuerte oleaje cuando se bañaba con otros dos amigos, uno fallecido y otro que logró salir ileso del mar.

Desde primeras hora de ayer martes, el dispositivo de búsqueda incluía medios marítimos, aéreos y terrestres, con la participación de la salvamar Nair de Salvamento Marítimo y un helicóptero, el Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno de Canarias, bomberos del Consorcio insular y patrullas de la Guardia Civil que rastreaban la zona costera.