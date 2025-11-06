Llegan por sus propios medios 250 inmigrantes a El Hierro, entre ellos 32 menores

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada un cayuco con 250 migrantes cuando navegaba en aguas cercanas al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.
La tripulación de la salvamar ha colaborado con Guardia Civil en el desembarco ... de migrantes en la isla. El cayuco ha entrado por la bocana de La Restinga asistido por la auxiliar de la patrullera de Guardia Civil.
En total han arribado 250 personas subsaharianas, entre ellos, 63 mujeres y 32 menores, que han sido asistidos por el dispositivo sanitario en la zona.
