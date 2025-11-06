Suscribete a
INIMIGRACIÓN

Llegan por sus propios medios 250 inmigrantes a El Hierro, entre ellos 32 menores

La embarcación ha entrado sobre las 1.35 horas por la bocana de La Restinga

Seis inmigrantes evacuados a centros hospitalarios tras llegar a Tenerife en un cayuco con 84 personas

SALVAMENTO

Laura Bautista

Arrecife

La salvamar Diphda de Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada un cayuco con 250 migrantes cuando navegaba en aguas cercanas al puerto de La Restinga, en la isla de El Hierro.

La tripulación de la salvamar ha colaborado con Guardia Civil en el desembarco ... de migrantes en la isla. El cayuco ha entrado por la bocana de La Restinga asistido por la auxiliar de la patrullera de Guardia Civil.

