Suscribete a
ABC Premium

INMIGRACIÓN

Llega un cayuco con 126 inmigrantes a El Hierro, entre ellos varios menores

Un hombre ha sido derivado al hospital

La embarcación de Salvamento Marítimo remolca una embarcación en la isla de El Hierro
La embarcación de Salvamento Marítimo remolca una embarcación en la isla de El Hierro EFE/ Gelmert Finol

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 126 personas a bordo, entre ellas varias mujeres y más de una decena de menores. La embarcación fue localizada en la noche de ayer jueves en aguas cercanas a la isla.

La embarcación llegó anoche al ... muelle de La Restinga acompañada por Salvamento, después de ser vista navegando cerca de la costa sur de la isla en torno a las 20.30 horas.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app