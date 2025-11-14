Llega un cayuco con 126 inmigrantes a El Hierro, entre ellos varios menores

Salvamento Marítimo ha rescatado un cayuco con 126 personas a bordo, entre ellas varias mujeres y más de una decena de menores. La embarcación fue localizada en la noche de ayer jueves en aguas cercanas a la isla.
La embarcación llegó anoche al ... muelle de La Restinga acompañada por Salvamento, después de ser vista navegando cerca de la costa sur de la isla en torno a las 20.30 horas.
