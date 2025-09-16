En libertad el joven investigado por quemar viva a una menor en La Isleta (Gran Canaria)

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 16/09/2025 a las 15:14h. Compartir Copiar enlace

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado revocar la orden de prisión provisional dictada el pasado 21 de junio contra el joven supuestamente implicado en las lesiones por quemadura que sufrió una menor en el barrio capitalino de La Isleta el 16 de junio. El sospechoso ha acordado dejarlo en libertad provisional mientras continúe la investigación.

La razón de esta decisión es que la menor herida, mejorada de sus heridas, ha podido prestar declaración ante la policía, y su relato coincide con el del investigado, apuntando ambos a un caso de incendio fortuito.

El caso sigue bajo investigación, pero ante este nuevo escenario que a su vez coincide con lo que apuntaba la policía en sus informes preliminares, el juez ha optado por levantar la medida cautelar privativa de libertad.

El juez, que había decidido prorrogar la detención del investigado mientras se analizaban pruebas para tratar de esclarecer lo ocurrido, se basa en pruebas al Hospital de Quemados que perseguían que la Policía para hacerse una idea exacta de qué fue realmente lo que pasó, ya que la grabación audiovisual aportada por la Policía de una cámara callejera presentaba un escenario confuso.

La menor gravemente quemada en el incendio, cuyas circunstancias siguen sin estar completamente aclaradas, lleva ingresada desde la madrugada del 16 de junio.