Un joven sufre un traumatismo craneal al chocar su patineta con un coche en Lanzarote

Los hechos se han producido a las 21.11 horas de este jueves, en la calle Tisalaya de Arrecife

Un chico conduce un patinete eléctrico por la ciudad en foto de archivo EP/ARCHIVO

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

Un joven de 20 años ha resultado herido con un traumatismo craneal de carácter moderado al colisionar su patineta con un vehículo en Arrecife, Lanzarote.

Según ha informado el 112 Canarias, los hechos se han producido a las 21.11 horas de este jueves, en la calle Tisalaya de Arrecife, zona a la que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).

El personal sanitario comprobó que el joven presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.

En el lugar del incidente también se personaron agentes de la Policía Local que instruyeron el atestado correspondiente.

