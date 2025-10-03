Un joven sufre un traumatismo craneal al chocar su patineta con un coche en Lanzarote

Un joven de 20 años ha resultado herido con un traumatismo craneal de carácter moderado al colisionar su patineta con un vehículo en Arrecife, Lanzarote.
Según ha informado el 112 Canarias, los hechos se han producido a las 21.11 horas de este jueves, en la calle Tisalaya de Arrecife, zona a la que se trasladó personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC).
El personal sanitario comprobó que el joven presentaba un traumatismo craneal de carácter moderado, por lo que fue trasladado en una ambulancia al Hospital Doctor José Molina Orosa.
