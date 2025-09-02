Investigan el 'encierro' de 27 menores en una discoteca de Gran Canaria para eludir un dispositivo policial

Laura Bautista /EP Las Palmas de Gran Canaria 02/09/2025 a las 15:42h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

La Policía Nacional ha abierto una investigación sobre la presencia de al menos 27 menores de edad en una discoteca de Maspalomas (Gran Canaria) y que presuntamente habrían sido encerrados en un cuarto para evitar que los agentes que realizaban un operativo los localizaran en el interior.

La inspección se realizó durante la madrugada del 31 de agosto, y fue uno de los menores el que llamó a sus padres y avisó de donde estaban y las condiciones.

En este sentido, se siguen tomando declaraciones a los afectados con el fin de determinar los posibles delitos a imputar tanto al propietario como a los trabajadores del local por la presunta detención de los menores.

Así lo ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias, que añade que el caso se encuentra en fase de investigación policial y que, una vez aclarados los hechos, se ofrecerán más detalles sobre lo ocurrido.