MEDIO AMBIENTE

Investigadas tres personas por criar leopardos jaspeados en Las Palmas de Gran Canaria

Una de las inspecciones realizadas en una finca particular dentro de una investigación por narcotráfico descubrió los animales

GUARDIA CIVIL

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Guardia Civil ha incautado cinco felinos salvajes africanos y ha investigado a tres personas como presuntas autoras de un delito contra la fauna silvestre protegida, por la tenencia y cría de Leptailurus serval, en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria.

La ... intervención se produjo a raíz de la operación «Lazos de sangre», donde se detuvo al líder de una de las redes de narcotráfico más activas de España, donde en una de las inspecciones realizada en una finca particular, los agentes descubrieron la presencia de varios animales de origen exótico en una propiedad particular.

