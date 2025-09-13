Investigadas 26 personas en una macroperación contra el narcotráfico en Tenerife

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 13/09/2025

Un total de 26 personas personas están siendo investigadas dentro de la operación 'Silbo' abierta por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Tenerife contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Esta operación, según adelanto el periódico El Día, tiene vínculos con La Gomera y Galicia ya que entre las personas detenidas se encuentra un empresario tinerfeño vinculado a la hostelería y el ocio nocturno.

La investigación tiene su origen en el alijo de un barco al oeste de Canarias con unos 1.600 kilos de cocaína.

La operación se inició el miércoles tras varias detenciones y el registro de viviendas y despachos de abogados y asesores fiscales en distintas localizaciones de Santa Cruz de Tenerife.

Las diligencias han recaído en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha iniciado este viernes la toma de declaraciones, según haa informado hoy la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Así, de las 20 personas que ya han declarado o presentado en sede judicial este viernes, 13 han sido enviadas a prisión provisional comunicada y sin fianza, y siete han quedado en libertad provisional, la mayoría de estas últimas con medidas cautelares, como retirada del pasaporte o prohibición de salida del territorio.

En concreto, a ellas se les imputan delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Por otro lado, este sábado esta previsto que declaren otras seis personas presuntamente implicadas.