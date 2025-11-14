Se investiga a varios menores tras viralizarse un vídeo en el que humillan, acosan y agreden a la víctima

La Policía Nacional ha registrado la denuncia en sede policial los padres de la víctima de un caso de bullying en el sur de la isla de Gran Canaria después de la viralización de la agresión en redes sociales.

La investigación, según ha informado ... la Policía Nacional, se encuentra abierta y la lleva a cabo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Asimismo se dará traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

Los padres del menor que ha sido víctima en este caso han denunciado después de que los hechos se conocieran tras la publicación de un vídeo en diversas redes sociales, y en el que se puede ver cómo el presunto acosador obliga a la víctima a decirle, tras preguntarle quién es, que es «el jefe y el puto amo».

La madre de la menor de Tenerife que se suicidó por acoso escolar habla por primera vez: «¡El bullying mata!» Maria Sánchez Palomo En el vídeo un menor somete a otro a una humillación pública, mientras el resto del grupo graba y se ríe. En las imágenes, el agresor mira fijamente a la víctima, le dice: «¿Quién soy?». El chico, asustado, responde: «Soy el puto amo». «Di más alto», insiste el primero, y una y otra vez fuerza la repetición. Además, el acosador le propina bofetadas al brazo del joven, coge un cigarro del suelo y metiéndoselo a la fuerza en la boca le obligaa a fumar y le quema con él en el brazo. También el que graba el vídeo llega a aparecer en cámara, levantando el móvil como si fuera un 'selfie' junto al presunto agresor y al chico forzado a callar. Uno de los presentes aparta la mirada y trata de mediar para parar la agresión, sin éxito: «Para ya, está azorado». La Policía Nacional tras tener conocimiento de los hechos, identificó a los implicados, y posteriormente denunciaron los padres de la víctima.

