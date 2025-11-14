Suscribete a
BULLYNG

Se investiga a varios menores tras viralizarse un vídeo en el que humillan, acosan y agreden a la víctima

Los agresores obligan a la víctima a cumplir órdenes, le abofetean, le obligan a fumar y le intenta quemar con el cigarrillo

Vídeo pixelado de agresor y víctima
Vídeo pixelado de agresor y víctima c7

Laura Bautista

Las Palmas de Gran Canaria

La Policía Nacional ha registrado la denuncia en sede policial los padres de la víctima de un caso de bullying en el sur de la isla de Gran Canaria después de la viralización de la agresión en redes sociales.

La investigación, según ha informado ... la Policía Nacional, se encuentra abierta y la lleva a cabo la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana. Asimismo se dará traslado de las diligencias que se practiquen a la Fiscalía de Menores de Las Palmas.

