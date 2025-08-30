Los homicidios en Canarias se disparan un 233,3%

Un vehículo policial frente al inmueble de La Isleta donde fue encontrada una mujer con el cuerpo quemado, aún en investigación

Laura Bautista Las Palmas de Gran Canaria 30/08/2025

Actualizado a las 10:56h. Compartir Copiar enlace

Facebook

X

Whatsapp

Email Esta funcionalidad es sólo para registrados Iniciar sesión

Los homicidios dolosos en Canarias se han disparado un 233,3% en el primer semestre del año, duplicando además los secuestros y los asesinatos en grado de tentativa, que crecen un 33,3%.

En general, la criminalidad ha aumentado un 0,9% en Canarias en el primer semestre de 2025, con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, hasta sumar un total de 55.156 delitos, según el balance del Ministerio del Interior.

Al detalle, los homicidios han llegado a los 20, y los secuestros, con dos en total aumentan en un 100%. Por su parte, los asesinatos en grado de tentativa llegan a los 28 y los ciberdelitos, que aumentan un 24,8% hasta 1.298.

En el lado contrario, bajan las agresiones sexuales con penetración (-15,4%), los robos con fuerza en domicilio (-13,2%), los delitos contra la libertad sexual (-10,1%) y la sustracción de vehículos (-10%).

A nivel nacional la criminalidad ha descendido un 0,9% hasta junio de 2025 debido a que se mantiene la caída de los homicidios dolosos y asesinatos consumados en un 8,6% y de los delitos contra el patrimonio como robos, hurtos y sustracción de vehículos del 4,6%.

Sin embargo, la estadística nacional recoge que las agresiones sexuales con penetración (violaciones) siguen al alza, al marcar un 7% más.

La criminalidad convencional presenta una variación del -1,9% sobre 2024, en tanto que la cibercriminalidad presenta un incremento del 3,4%. Por su parte, los delitos contra la libertad sexual crecen un 5,3% sobre 2024, y los delitos contra la libertad sexual con penetración (violaciones) crecen hasta junio un 7%.